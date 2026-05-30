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鹿港龍王祭龍舟隊伍破紀錄 拱範宮龍王尊神將作客掀雙龍會熱潮

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
2026鹿港慶端陽系列活動今舉行「迎龍王出殿」儀式，今年規劃「雙龍會」，邀請雲林麥寮拱範宮「龍王尊神」於6月5日上午10點40分蒞臨鹿港龍山寺作客。記者林敬家／攝影
2026鹿港慶端陽系列活動今舉行「迎龍王出殿」儀式，今年規劃「雙龍會」，邀請雲林麥寮拱範宮「龍王尊神」於6月5日上午10點40分蒞臨鹿港龍山寺作客。記者林敬家／攝影

2026鹿港慶端陽國際龍舟錦標賽報名熱度創新高，今年參賽隊伍突破170隊，較去年118隊增加50餘隊，刷新歷史紀錄。因應端午連假人潮與車潮，彰化縣府全新啟用的「鹿港洛津國小地下停車場」也將首度投入迎賓，提供107個汽車停車位，方便民眾前往賞龍舟。

全台歷史最悠久、也是唯一依循古禮辦理的端午序幕「2026鹿港慶端陽系列活動龍王祭」，將於6月7日登場，彰化縣龍舟委員會與鹿港龍山寺今舉行「迎龍王出殿」儀式，彰化縣長王惠美邀民眾於6月5日至7日走訪鹿港。

彰化縣龍舟委員會主委凃淑媚表示，鹿港龍舟賽已邁入第49年，為迎接即將到來的50周年盛事，今年特別規劃「雙龍會」活動，邀請雲林麥寮拱範宮「龍王尊神」於6月5日上午10點40分蒞臨鹿港龍山寺作客，6月5日至7日龍王祭期間，龍山寺也將全面開放珍貴民俗文物供民眾參觀。

文化局表示，鹿港早年因港而興，與航海信仰密不可分，因此每年龍舟賽前，主辦單位均依循古禮舉辦「龍王祭」，迎請鹿港龍山寺「龍王尊神」繞境，並至天后宮恭迎「水仙尊王」，一同前往福鹿溪賽場護持。這項全台獨一無二的宗教儀式，不僅象徵祈求賽事平安順利，也承載百年來彰化合境平安的共同記憶。

今年縣府也擴大辦理龍王祭系列活動，邀集全縣藝陣、學校與社區團隊參與，打造長達近1公里的熱鬧踩街隊伍。此外龍王祭當天也將限量發送「丙午年平安香包」，結合端午佩香習俗與祈安意涵。

2026鹿港慶端陽系列活動龍王祭將於6月7日登場，彰化縣龍舟委員會與鹿港龍山寺今舉行「迎龍王出殿」儀式。記者林敬家／攝影
2026鹿港慶端陽系列活動龍王祭將於6月7日登場，彰化縣龍舟委員會與鹿港龍山寺今舉行「迎龍王出殿」儀式。記者林敬家／攝影

鹿港 龍山寺 彰化

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