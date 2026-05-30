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彰化埤9米故鄉今啟用礱穀機械設備 完成稻米加工一條龍作業

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣埤頭鄉礱穀機今啟用，場面熱鬧。記者簡慧珍／攝影
彰化縣埤頭鄉礱穀機今啟用，場面熱鬧。記者簡慧珍／攝影

彰化縣埤頭鄉農地八成種植稻米，以台稉9號米聞名，鄉農會獲農糧署、縣政府補助加上自籌經費添購礱穀機設備，今在幸福加麻產業創新推廣活動中啟用，為收穀、烘穀、冷藏到礱穀一條龍作業完成最後一塊拼圖。

埤頭鄉農會在礱穀機倉庫前舉行啟用典禮，農糧署等農政單位指派官員出席，並與縣長王惠美、鄉農會總幹事王宋民等人共同剪綵；王惠美表示，埤頭鄉位在濁水溪沖積扇，土壤肥沃，種植台粳9號米並推動產銷履歷契作生產，自創「埤9米」品牌打響知名度，埤頭鄉不只稻米優質，包心白菜、韭菜等蔬菜也都享有口碑，今啟用礱穀機有助提升稻米生產效率，提高埤頭鄉農業產值。

鄉農會總幹事王宋民說，埤頭鄉水稻種植面積約2千公頃，年產值約8億元，堪稱名副其實的「稻米故鄉」，今礱穀機械設備啟用，完成穀稻收購、烘乾、冷藏到去殼的一條龍作業，埤頭鄉稻米加工效率將更好，可造福廣大農民。

埤頭鄉包心白菜是為鄉農會集貨量最大的蔬菜品項，去年度運銷量30萬6千箱（約6100公噸），產值6700萬元，每日運銷量占台北農產運銷股份有限公司當日到貨量約三分之二。

埤頭鄉農會2024年完成礱穀機械設備廠地目變更，去年完工和取得廠房使用執照，今年4月底完成裝設設備，鄉農會感謝農糧署補助1300萬元，縣政府補助300萬元，餘款自籌，合計花費2400萬元新建礱穀機械設備。

埤頭鄉農會在倉庫廣場，舉辦2026埤穗豐鄉─幸福加麻產業創新推廣活動，鄉農會展示百香果、牛番茄、櫛瓜等農產品，青農展售玉米筍、小黃瓜等農作物，鄉內數個社區到場賣茶葉蛋、仙草粉粿等小吃，舞台區幼兒園小朋友、綠色照顧班、高齡學習班、家政班、社區團體、四健會員表演表演舞蹈，場面熱鬧。

埤頭鄉農會去年推動胡麻契作，推動胡麻油、芝麻粉及芝麻粒等多元加工產品，今舉辦胡麻的食農教育展示與體驗活動，推出芝麻米布丁、芝麻雪Q餅及芝麻黑糖糕等美食，中午招待品嘗鴨肉飯、肉燥飯。

彰化縣埤頭鄉農會2006埤穗豐鄉-幸福加麻產業創新推廣活動，家政班展示蔬果造型手工皂。記者簡慧珍／攝影
彰化縣埤頭鄉農會2006埤穗豐鄉-幸福加麻產業創新推廣活動，家政班展示蔬果造型手工皂。記者簡慧珍／攝影

稻米 農糧署 王惠美 彰化

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