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南投濁水溪畔淨堤 300人清出2車垃圾、資收物

中央社／ 南投縣30日電

南投縣政府今天在濁水溪畔辦理淨堤活動，眾人撿拾垃圾、資源回收物裝滿1輛垃圾車、1輛資收車，清出的垃圾多為便當盒、保麗龍、飲料瓶等，除清理河岸垃圾，更凝聚社區力量。

南投縣政府工務處、經濟部水利署第四河川分署共同舉辦淨堤暨河川管理及愛護河川宣導活動，吸引超過300人參加，其中不少連續3年參加的支持者，還有民眾帶著寵物狗沿濁水溪堤防撿垃圾，名間鄉公所清潔隊也出動垃圾車，協助載運民眾撿拾的垃圾並分類。

南投縣政府工務處副處長李坤煌說，活動在名間鄉名竹大橋下右岸便道堤防辦理，民眾分組沿堤防上下游各約600公尺路段同步淨堤，第1組由名間鄉南雅村、濁水村民負責清理名竹大橋上游段，新民村及其他與會民眾負責下游段，清理河岸垃圾更凝聚社區力量。

李坤煌表示，淨堤活動結合河川管理與防汛整備，除讓民眾親近河川、欣賞河川之美，更透過實際清理堤防垃圾，強化河岸防汛功能，隨著進入汛期，呼籲民眾時時注意、保持排水順暢，保護堤防安全。

濁水溪 南投縣 名間鄉

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