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南投縣府偕公所籌2100萬 草屯中山公園改善完工

中央社／ 南投縣30日電

草屯中山公園老舊，南投縣府補助鎮公所1000萬元，加上鎮公所自籌約1100萬，辦理改善工程今天竣工，包含看台補強、地坪更新、新增遮雨設施、照明燈具、司令台公廁重建等。

草屯鎮中山公園是鎮民主要運動場域，由於年久失修，運動場看台斑駁龜裂、連鎖地磚不平、夜間照明不足、多處設施不堪使用，南投縣長許淑華、草屯鎮長簡賜勝去年會勘後決定改善，包含看台整修、休憩區、操場及周邊地坪更新、新增遮雨設施1座、新設LED景觀燈14座、公廁重建等，總經費約新台幣2100萬元。

鎮公所今天舉行竣工典禮，南投縣副縣長王瑞德出席表示，許淑華非常提倡全民運動，縣府補助草屯鎮公所1000萬元，攜手改善中山公園運動空間；另外，草屯鎮樂活運動館已完成統包工程發包並進行設計中，無論交通或觀光建設，縣府會極力打造草屯宜居環境。

簡賜勝說，中山公園部分設施老舊不堪使用，為打造更安全、舒適運動休憩空間，上任後積極向縣府爭取補助辦理改善工程，並增加夜間照明；感謝許淑華及縣府補助經費，歡迎鎮民踴躍運動、培養健康生活習慣，鎮公所也會持續優化各項公共設施。

南投縣 南投 草屯

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