南投縣府偕公所籌2100萬 草屯中山公園改善完工

五十五歲的鄭秀娟投入寄養家庭照顧工作已十年，期間歷經離婚、成為單親媽媽，未曾中斷照顧失依孩子。十年來，她共照顧過九名寄養童。她說，自己只是陪這些孩子走過人生最艱難的一段路，「成為寄養家庭，是我人生中最好的決定之一。」

2026-05-30 00:00