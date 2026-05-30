彰化人犬衝突頻傳 議會多名議員促補動保人力、自治條例送審

彰化縣今年接連發生犬隻傷人事件，從和美鎮、埤頭鄉民眾遭犬隻攻擊，到動防所執行動保案件沒入時，女職員遭飼主家屬攻擊受傷，彰化多名縣議員在定期會質詢指出，縣府在遊蕩犬管理、絕育效率、動保案件處理與裁罰上仍顯不足，要求加速推動彰化縣動物保護自治條例草案送審。縣府表示，最快將於8月臨時會送案。

縣議員吳韋達指出，彰化縣遊蕩犬數量雖已降至約9千多隻，但犬貓救援與動保案件數量持續增加，不少民眾反映犬隻受困水溝、水井或屋頂等高風險救援案件，多發生於夜間或假日，撥打1959通報後，卻常因「缺乏專業器具」或「假日無法出勤」而無法即時處理，最後還需仰賴民代或民間團體協助。

吳韋達表示，彰化縣動防所正式編制35人，但實際執行仍有缺口，第一線承辦往往固定由少數人員負責，甚至要單獨出勤執行具風險案件情形，面對捕捉、救援、犬隻咬傷及疾病暴露等高風險勤務。

彰化縣府動防所長董孟治說，動保救援會依案件危急性與緊急程度判斷，目前夜間及假日案件已委由動保團體協助處理，也坦言委外救援設備仍有不足，後續將持續檢討。

農業處長郭至善指出，動防所正式員額受編制限制，總編制為35人，加上獸醫師招募不易，但若提出具體計畫與人力需求，仍可透過約聘僱與臨時人力補強，目前已有18名約僱與臨時人員投入動保相關工作，縣長對相關需求均予支持，未刪減預算或人力申請。

郭至善也說，第一線執勤確實面臨遭攻擊與疾病暴露風險，目前均有基本防護衣裝備，但防咬等進階設備與相關經費，後續將檢討補強。

議長謝典霖表示，埤頭鄉日前發生婦人遭犬隻攻擊、全身被咬超過200處傷口案件，因傷勢嚴重至今仍須反覆清創與治療；彰化在犬隻管理、動物保護與公共安全制度上仍有改善空間，應從飼主責任、收容管理、稽查制度、人力配置與罰則等面向全面檢討，推動自治條例建立制度。

縣議員施佩妤也質疑，彰化近兩年僅完成140多隻流浪犬絕育，積極度不足，認為若遊蕩犬絕育工作沒有到位，縣府難以同時要求飼主責任與動保規範落實。她主張應透過自治條例，明確規範虐待動物、飼養責任與緊急案件處置標準，以降低人犬衝突。