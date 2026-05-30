文山焚化廠簽約2026動工 台中垃圾攻防持續升溫

台中市垃圾處理壓力持續升高，隨著文山焚化廠更新案進入新階段，垃圾議題成為選戰焦點。民進黨台中市長提名人何欣純與議員提名人張耀中批評市府長期未有效解決垃圾處理問題；市府則強調，關鍵建設已完成招商簽約，依進度推動。

台中市政府2025年底完成「文山焚化廠BOT案」簽約，依規畫將於2026年動工、2029年前後完工並投入營運，未來每日處理量可提升至約900噸，增加約五成量能。

不過，在新廠尚未完工前，短期處理壓力仍持續存在，張耀中指出，文山焚化廠更新案歷經多年延宕，導致台中垃圾處理量能未能及時銜接，垃圾暫置問題逐步累積，「潛在的垃圾危機並未解除」。

何欣純表示，目前台中三座焚化廠處理量接近飽和，垃圾暫置量持續攀升，加上廚餘分流進度有限，使焚化體系負荷加重。她批評，市府雖完成焚化廠招商，但過渡期間缺乏有效配套，導致問題延續至今。

對於相關質疑，市府回應，除推動焚化廠更新外，也同步採取垃圾減量、資源回收強化及跨區調度等措施，並規畫透過新廠提升整體處理能力，逐步消化既有堆置量，強調政策為「短中長期並行」。

何欣純主張若當選，將優先建立廚餘源頭分流制度，從公有市場與大型餐飲業著手，設置集中處理設備，減少進入焚化系統的垃圾量，從源頭降低壓力。

張耀中強調，垃圾問題不僅是環保議題，更是城市治理能力的展現，「市民感受到的是現在的壓力」呼籲市府在長期建設之外，提出更具即時性的解決方案。