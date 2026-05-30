道路坍塌頻傳 中市：提高道路巡檢頻率

台中市近年頻傳道路坍塌與天坑事件，市議員指出，二○一八年至今已有三十八件道路坍塌，百分之六十六與自來水管線滲漏有關，批評市府缺乏預防檢測機制；市府則表示，已透過跨局處聯防，與自來水公司合作推動抓漏及汰換老舊管線，並提高道路巡檢頻率。

台中今年已發生三起道路坍塌事件，最近一起發生在五月初龍井區沙田路五段。目擊居民說，路面先出現裂縫並持續滲水，兩小時後下陷範圍逐漸擴大，坑洞也愈來愈深。相關單位搶修後，發現是鄰近建案開挖地基，導致自來水管破裂掏空路基。

市議員張家銨指出，台中道路塌陷問題並非單一工程疏失，而是地下管線管理、道路維護與建築工地管制長期缺乏預防機制。統計顯示，二○一八年至二○二六年間，台中共發生三十八件道路坍塌，其中二十五件與自來水管線滲漏或破裂有關，且二十八件集中在二○二三年後發生。

她表示，市府近年導入智慧巡檢車系統，但只能觀察路面裂縫與坑洞，無法掌握路基掏空、管線滲漏及地基變形等問題，若要有效預防道路坍塌，仍須導入透地雷達等專業檢測技術。

張家銨指出，高雄市自二○二二年起以透地雷達普查道路，四年間已修復超過三百處地下孔道，台中也應評估引進。此外，應依內政部指引，規範建商施工前檢測周邊道路及地下管線，並將道路重鋪前的地下檢測納入標準程序。

建設局長陳大田表示，透地雷達屬輔助設備目前已在使用，道路重鋪前會搭配目視測量及三Ｄ管線調查；平時以巡檢車進行道路巡查。今年下半年起，巡檢頻率由每月一次提高至每月二至三次，並加強透地雷達探測地下空洞。

建設局表示，市府已與自來水公司合作推動ＮＲＷ降低無收益水量計畫，透過主動抓漏及汰換老舊管線，降低路基遭掏空風險。水公司近期也在大雅、大甲、后里等區汰換上萬公尺老舊管線，希望從源頭減少道路坍塌發生。