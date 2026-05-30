其人其事／10年顧9孩子 寄養媽媽鄭秀娟「人生最好決定」

聯合報／ 記者林敬家／彰化報導
鄭秀娟（右）投入寄養家庭照顧工作已十年，共照顧過九名孩子，母親是支持她堅持下去的力量。記者林敬家／攝影
鄭秀娟（右）投入寄養家庭照顧工作已十年，共照顧過九名孩子，母親是支持她堅持下去的力量。記者林敬家／攝影

五十五歲的鄭秀娟投入寄養家庭照顧工作已十年，期間歷經離婚、成為單親媽媽，未曾中斷照顧失依孩子。十年來，她共照顧過九名寄養童。她說，自己只是陪這些孩子走過人生最艱難的一段路，「成為寄養家庭，是我人生中最好的決定之一。」

鄭秀娟住彰化鹿港，她說，寄養童背後都有不同家庭困境，包括家暴、疏忽照顧、家長失能，甚至發展遲緩等問題，「幾乎沒有真正好帶的孩子。」但孩子最需要的，就是在最無助時，有人願意接住他們。

她曾照顧三胞胎中的一名孩子，因先天不足及幼年缺乏照顧，三歲時仍不會說話、走路不穩。她陪孩子接受早療、進入一般幼兒園，也協助治療弱視。孩子因扁桃腺肥大引發睡眠中止症接受手術，她全程陪伴照顧，陪孩子熬過治療期。

鄭秀娟說，孩子離開前一度無法諒解她，但她相信，「付出真心，孩子一定感受得到。」部分孩子後來轉往安置機構，她仍會探望，希望孩子知道，「關心從來沒有離開。」

有名寄養孩子經常搶東西、偷同學物品，甚至動手打人，讓她十分挫折。後來她才理解，孩子的問題行為，源自長期需求未被滿足。她開始教孩子學會表達需求，修補他內心缺乏的安全感。經過多次漸進式返家後，孩子終於願意回到原生家庭。離開前，孩子緊緊抱著她，一聲聲喊著「媽媽」，讓她至今難忘。

鄭秀娟坦言，十年間也曾想過放棄，反而是她照顧過的孩子，鼓勵她繼續做下去，讓她決定堅守寄養家庭崗位。鄭秀娟的兩個女兒，也受她影響，一人成為國小附幼教師，一人成為國小老師。她說，「我們一家人，只是在不同的位置，接住需要幫助的人。」

寄養家庭

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