中市智慧巡檢車 AI掃除路面坑洞

台中市政府去年開始試辦智慧巡檢車巡查市內路寬十五公尺以上道路，從去年十月到今年五月，已巡查將近九千公里路面，判別危險坑洞八十八處。市府今年下半年也將增加巡檢頻率，並分年分期納入全市道路。

台中市政府前年九月在RED BULL舉辦的賽車展演上，首度以智慧巡檢車巡檢賽道，透過ＡＩ辨識道路是否平整，不僅檢測出道路平坦度ＰＣＩ平均值高達九十八分、接近滿分，也展現智慧巡檢車的精確性。二○二五年市府擴大投入，編列九百二十萬元巡檢全市十五公尺以上道路。

議員林德宇說，過去市府處理路面坑洞，不是依靠目測，就是民眾通報、民代陳情，現在應導入人工智慧，以ＡＩ辨識道路狀況；市府去年推動智慧巡檢車，但只有一輛車，卻要跑遍全市廿九區，實際上仍以市區優先巡檢為主，原台中縣區相對較少。

林德宇認為，台中市幅員廣大，應擴增智慧巡檢車數量，兩輛、三輛都可以，重點是讓巡檢排程更加密集、涵蓋面積更廣，才能真正有效協助市民解決道路不平甚至坑洞、坍塌等問題。

建設局表示，去年編列的智慧巡檢車試辦計畫為期一年，至今年六月結束，從去年十月到今年五月中，已累計巡查八八一五公里，透過ＡＩ自動判別道路缺失嚴重程度，其中有即時危險的Ａ、Ｂ級坑洞共八十八處，已全數修復，較輕微的Ｃ級缺失則納入持續追蹤觀察。

建設局長陳大田強調，今年六月後將持續執行智慧巡檢車計畫，頻率將由每月一次提高為每月二至三次。將依巡查範圍與頻率評估需求，若一輛車不足，將再增加至二輛、三輛甚至四輛，持續擴充巡檢量能。