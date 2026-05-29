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私家車輛駛入玉山登山口 玉管處：依法裁罰

中央社／ 南投29日電

玉山國家公園管理處今晚表示，針對民眾於社群平台反映一般私家車輛駛入玉山登山口打卡觀光一案，經查保七總隊第六大隊有核發臨時通行證程序疏失，將對違規車輛依法裁處。

有網友在社群平台Threads發文，質疑玉山登山口何時開放私車來打卡觀光，致電內政部警政署保安警察第七總隊第六大隊，對方回覆4輛車有換證入園。

內政部國家公園署玉山國家公園管理處發布新聞稿表示，此案4輛車申請資格均未符合玉山國家公園專用道路管制注意事項規定核發要件，將依國家公園法「將車輛開進規定以外之地區」規定辦理裁罰，每輛車最高可處新台幣3000元罰鍰。

玉管處說，未來將與保七總隊第六大隊加強橫向聯繫及教育訓練，落實專用道路審查與通行管理機制，避免類似情形再發生，維護國家公園管理公平性及園區資源永續。

玉山國家公園

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