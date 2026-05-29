從精密機械到歌仔戲…2026女力高峰會登場 4大領袖揭秘「柔性影響力」

國際扶輪3461地區與中台灣女力論壇聯合會今天在台中合辦「2026 女力領袖高峰會：女力領袖的格局與韌性」，邀台灣地方創生基金會董事長陳美伶、上銀科技總經理蔡惠卿、禮客Leeco Outlet董事長翁素蕙，以及明華園戲劇總團首席孫翠鳳等4大指標性女性領袖共談新時代的「柔性影響力」。

國際扶輪3461地區總監蔡陽明說，扶輪社長期關注多元共融，今年特別感謝中台灣女力論壇聯合會，並邀請長年著力提升女性地位及關懷社會公益的國際崇她社31區台中社、台中二社、台中三社，以及世界華人工商婦女企管協會大台中分會、台中市分會、南投分會、華鳳分會、華寶分會、彰化分會、華董分會等夥伴們共襄盛舉。

中台灣女力論壇聯合會會長、台中教育大學管理學院院長林欣怡強調，這場盛會四大社團的結合是「資源共享、理念對接」，目標是讓中台灣成為全台最具包容性與創新動能的女力基地。

今天論壇亮點是邀集4大領域的女性領袖深度分享如何突破女性框架，發揮自我特質，陳美伶以「從公部門到跨領域領導」為題，分享如何以女性特有的溫柔且堅韌特質，推動台灣鄉鎮轉型，展現領導大格局；蔡惠卿解密如何在男性為主的機械產業中，運用女性特質建立不可替代的產業影響力。

翁素蕙分享其科技創業背景，如何透過資本與平台進行跨產業整合，並將經營觸角延伸至社會公益與全球布局；孫翠鳳分享歌仔戲在當代傳承的艱辛，如何突破傳統框架，讓這門在地文化與現代國際接軌，展現藝術領導者的強大韌性。

論壇下半場聚焦「女性領袖跨界對談」探討女性領導者如何平衡職場、生活與社會責任，並培育下一代青年女性接班人。