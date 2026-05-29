咖啡農張智閔運用工程原理再製咖啡渣 20種咖啡農廢品項等待上市

彰化縣農三代張智閔大學車輛工程學系畢業後，先後到模具、LED製造廠工作，8年前返回家鄉種咖啡樹，到農政單位和咖啡專業機構上課，長時間探索以精進咖啡品質的技術，並呼應聯合國永續循環目標開發20種咖啡渣回收再利用品項，提高自家咖啡的品牌附加價值。

張智閔48歲，2002年從大葉大學畢業，進入模具工廠工作，又到中國大陸的LED廠、休閒管理事業公司做事，2018年親戚供奉的媽祖忽然聖示要他返台，張智閔立刻被家人召喚回彰化市，剛好爸爸務農受傷，就接手位在八卦山的咖啡園和果園。

他說，彰化市屬都會型農業，他家果園以前種鳳梨，順應都會區消費習慣，第一次農業轉型改種荔枝和龍眼，因這兩種水果深受氣候影響，收成大好大壞，21年前八卦山部分農民向雲林古坑學種咖啡，他家加入行列，成為八卦山第三家種咖啡的農戶，種植規模從自家一甲地到與親合種兩甲地，總共種植4千棵阿拉比卡咖啡樹，荔枝與龍眼果樹僅留可供家人與親戚食用，部分留下來為咖啡樹遮蔭，其餘砍除。

為種好咖啡樹，張智閔到農業試驗單位、台灣咖啡研究室等公私機構上課，利用本身工程技術選購挑豆、烘豆的技術、改良烘豆機，並用科學參數比對日曬豆、水洗豆等不同過程處理咖啡豆所產生的風味，經過長時間摸索，張智閔家的咖啡豆日曬蜜處理口碑最好，「因為彰化陽光充足，自然發酵效果佳。」

3年前張智閔受邀參加彰化縣青農創意好點子競賽，主辦單位鼓勵站在循環經濟觀點思考咖啡農廢再利用，他和家人團隊絞盡腦汁，想出咖啡渣製成手工皂、木炭、貓砂、活性碳、洗手乳、濾網等20種用品，其中跟製香業友人合作開發的咖啡渣蚊香，經過兩年實驗成功研發咖啡渣環保蚊香，榮獲「台中市在地優秀青年創業家」殊榮。

現在回望7年多前媽祖聖示，原來是新冠肺炎疫情快爆發，張智閔感謝神明護佑，也謝謝大葉大學教給他的專業知識及工程訓練，讓具備他跨域整合與實作能力，因此從事咖啡產業時都以工程思維持續優化流程，希望把自家甚至台灣咖啡推向更高層次。