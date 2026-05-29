快訊

韓流天王GD搭專機抵達高雄 親切向歌迷揮手致意

美股早盤／國際油價下跌、三大指數齊揚0.4% 戴爾股價暴漲32%

財星公布最具影響力商界女性 蘇姿丰奪第三…台灣僅「她」上榜

聽新聞
0:00 / 0:00

彰化溪湖警察志工包粽千餘顆 今起送員警並關懷獨居長者

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣溪湖警察志工協進會和警分局關懷獨居長者。記者簡慧珍／攝影
彰化縣溪湖警察志工協進會和警分局關懷獨居長者。記者簡慧珍／攝影

端午節還有20天，彰化縣溪湖警察志工協進會準備約1千顆肉粽，今贈送警分局及轄區員警，也將送給溪湖區三鄉鎮獨居長者，傳遞志工關懷和佳節溫暖。

溪湖警察志工協進會理事長陳重生、團長林月英馭警友辦事處主任許增鏞，今帶上午蒸熟的熱騰騰肉粽送到警分局，分贈分駐所、派出所員警，接著分局長曾裕景和志工兵分多路慰問轄區內獨居長者，另送上慰問紅包。

分局長曾裕景表示，警察志工長期熱心投入警政與公益服務，協助警方推動各項工作，也作為警民溝通的重要橋樑，是警分局得力好夥伴，端午佳節來臨前警察志工親手包粽子，讓員警感受警民一家親的溫馨情誼。

近日詐團竄入line群組假冒親友借錢急用的詐騙行為再度興起，通常利用周五借款5萬元，聲稱下周一還錢，曾裕景和員警送粽子、紅包給獨居長者時，再行叮嚀手機上出現假借過節名義詐騙金錢的行為，可撥打165反詐騙專線或110報案專線查證。

端午節 警察 獨居

延伸閱讀

彰化警分局偵查佐涉嫌偵防車上性侵少女嫌犯 記2大過免職

新北關懷獨居長輩 兩年預計訪查22萬人

影／曾領愛心便當、嗆警掀波 前法官送懲戒今開庭為己辯護哽咽

台股4萬點...台中熟女要領200萬繳稅？警一查才知深陷投資詐騙

相關新聞

當不了「張信哲」改當「鄭成功」！台中鄭照新瘦身24公斤 曝減重3招

台中市第二屆「星燃計畫」燃脂升級行動今開跑，代言人副市長鄭照新任年輕時酷似張信哲，被市長盧秀燕要求減重，今揭1年減重24公斤心路歷程，並分享聰明減重3招，邀市民一起燃脂。鄭照新還笑稱，瘦下來仍當不了「張信哲」，但盧秀燕改口叫他「鄭成功」。

從精密機械到歌仔戲…2026女力高峰會登場 4大領袖揭秘「柔性影響力」

國際扶輪3461地區與中台灣女力論壇聯合會今天在台中合辦「2026 女力領袖高峰會：女力領袖的格局與韌性」，邀台灣地方創生基金會董事長陳美伶、上銀科技總經理蔡惠卿、禮客Leeco Outlet董事長翁素蕙，以及明華園戲劇總團首席孫翠鳳等4大指標性女性領袖共談新時代的「柔性影響力」。

咖啡農張智閔運用工程原理再製咖啡渣 20種咖啡農廢品項等待上市

彰化縣農三代張智閔大學車輛工程學系畢業後，先後到模具、LED製造廠工作，8年前返回家鄉種咖啡樹，到農政單位和咖啡專業機構上課，長時間探索以精進咖啡品質的技術，並呼應聯合國永續循環目標開發20種咖啡渣回收再利用品項，提高自家咖啡的品牌附加價值。

彰化溪湖警察志工包粽千餘顆 今起送員警並關懷獨居長者

距端午節還有20天，彰化縣溪湖警察志工協進會準備約1千顆肉粽，今贈送警分局及轄區員警，也將送給溪湖區三鄉鎮獨居長者，傳遞志工關懷和佳節溫暖。

台中推動低碳祭祀成果亮眼 紙錢使用量6年減幅近67%

台中市政府推動宗教場所低碳轉型，輔導宮廟減香、減金及紙錢集中燃燒等環保措施，截至去年底，全市紙錢使用量已從2019年的3675公噸下降至1222公噸，減幅接近67%，紙錢集中燃燒總量累計4.1萬公噸，展現宗教文化、環境保護與市民健康並重的治理成效。

中市聯合服務中心遭球棒攻擊 盧秀燕：市府全力守護同仁安全

台中市政府聯合服務中心昨（28）日發生民眾毀損櫃檯設備事件，一名40歲董姓男子自稱想要陳情，持球棒闖入服務中心，揮舞破壞。市長盧秀燕今日到現場慰問第一線公務員與志工，表達關心與感謝，也強調市府會全面強化安全維護措施。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。