彰化溪湖警察志工包粽千餘顆 今起送員警並關懷獨居長者

距端午節還有20天，彰化縣溪湖警察志工協進會準備約1千顆肉粽，今贈送警分局及轄區員警，也將送給溪湖區三鄉鎮獨居長者，傳遞志工關懷和佳節溫暖。

溪湖警察志工協進會理事長陳重生、團長林月英馭警友辦事處主任許增鏞，今帶上午蒸熟的熱騰騰肉粽送到警分局，分贈分駐所、派出所員警，接著分局長曾裕景和志工兵分多路慰問轄區內獨居長者，另送上慰問紅包。

分局長曾裕景表示，警察志工長期熱心投入警政與公益服務，協助警方推動各項工作，也作為警民溝通的重要橋樑，是警分局得力好夥伴，端午佳節來臨前警察志工親手包粽子，讓員警感受警民一家親的溫馨情誼。

近日詐團竄入line群組假冒親友借錢急用的詐騙行為再度興起，通常利用周五借款5萬元，聲稱下周一還錢，曾裕景和員警送粽子、紅包給獨居長者時，再行叮嚀手機上出現假借過節名義詐騙金錢的行為，可撥打165反詐騙專線或110報案專線查證。