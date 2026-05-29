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台中知名麵包坊遭冒名 Meta不提供資料警無法追查

中央社／ 台中29日電

台中知名的「藏阿胖」烘焙麵包坊，近一個月在網路上出現2起冒名事件，業者透過臉書自清並報案，但警方表示，因美商Meta公司不提供資料，無法追查帳號所有人。

台中市第四警分局透過文字稿回覆，獲報後指派專人受理在案，並檢附網站盜用頁面及貼文截圖等事證，陳報偵查隊偵處。因美商Meta公司不提供商標法案類調閱資料，導致無法繼續追查犯嫌身分。

業者說，「台中藏阿胖」有註冊商標權，此案涉詐欺與侵害商標權，報案後警方稱因Meta不提供申請登記人資料，無法追查帳號所有人，無法偵辦此案。

業者擔心不肖人士販售假貨除影響商譽，又因麵包有賞味期，冷凍僅保存15天、冷藏2天，憂心代購存貨後販售，恐引發食安危機。

民進黨籍台中市議員林祈烽認為，國內多起案件，常因Meta不提供申登人資料，無法偵辦，呼籲政府應與Meta溝通，協助檢警偵辦，不該讓民眾自認倒楣收場。

台中藏阿胖烘焙坊店內的蔥麵包經常一出爐就完售，店家限定每日每人限購30顆。業者表示，常有人在網路冒名販售，近一個月接連發生2起，有冒名者申請Instagram、Threads的帳號，開啟線上販售，還封鎖店家，經客人告知才知情。

業者說，冒名者盜用台中藏阿胖的照片攬客，聲稱可貨到付款等；先前自扮柯南試圖揪出冒名者，因太多人檢舉，文章遭撤文後無法聯繫，只能在官方臉書發文提醒，沒有線上販售、沒有網路預訂，只能現場購買。

台中 Meta 麵包

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