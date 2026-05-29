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彰化議員關切電動車火警 縣府：充電設備已有規範

中央社／ 彰化29日電

彰化議會定期會進行縣政質詢，國民黨議員曹嘉豪指出，彰化發生多起電動自行車火警，電動車普及也增加失火風險；縣府解釋，中央已有相關指引，大廈充電設備等項目都有規範。

彰化縣議會第20屆第7次定期會今天議程安排縣政質詢，曹嘉豪質詢時指出，彰化縣發生多起電動自行車自燃火警，而電動自行車的掛牌及保險等，雖然中央都已制定規則，不過執行取締稽查的卻是地方政府。

曹嘉豪指出，除電動自行車外，電動車也逐漸普及，停放在大樓地下室的電動車，等於把風險帶入社區，消防隊員救火時也要冒險，面臨很大壓力，要求彰化縣警察局、消防局等相關單位加強稽查。

民眾黨彰化縣議員吳韋達也關心電動自行車及電動車議題，吳韋達指出，電動車一旦起火處理起來很困難，縣府過去雖有採購防火毯，但防火毯只是輔助設備，不能取代充電設備規範與消防安全檢核，隨著電動車數量增加，公寓大廈地下室停車空間充電配置，以及管理責任等，都需更明確執行方式。

彰縣府建設處長陳昌茂回應，目前中央已有相關指引，公寓大廈電動充電設備在管線、設置方式等項目均有規範，縣府也已訂定相關指引。

彰縣府交通處長林孟弘則說明，電動自行車若有違法，取締工作是由交通部彰化監理站執行；不過監理站管理的是車輛，至於取締改裝業者的責任歸屬，尚待釐清。

彰化 電動車

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