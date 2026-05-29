當不了「張信哲」改當「鄭成功」！台中鄭照新瘦身24公斤 曝減重3招

台中市第二屆「星燃計畫」燃脂升級行動今開跑，代言人副市長鄭照新任年輕時酷似張信哲，被市長盧秀燕要求減重，今揭1年減重24公斤心路歷程，並分享聰明減重3招，邀市民一起燃脂。鄭照新還笑稱，瘦下來仍當不了「張信哲」，但盧秀燕改口叫他「鄭成功」。

鄭照新說，去年首屆「星燃計畫」逾2.7萬人參賽，有3成減重達標，累積減重逾4.5萬公斤，他去年挑戰失敗，還胖一公斤，笑稱「當時成為盧秀燕執政七年唯一沒有兌現政見」，後因痛風發作，醫師建議他減重降低復發機率，才讓他決心減重。

鄭照新分享聰明減重3招，首先是「學會讓自己聰明吃飽」，他聽取市議員吳建德的建議，嘗試「茶葉蛋配咖啡」不挨餓的減重方式，午餐吃2、3顆茶葉蛋或水煮蛋，配黑咖啡及一顆蘋果，就可以有飽足感撐到晚餐前，2個月瘦10公斤，第二招是每天騎U-bike通勤共40分鐘增加運動量，第三招則是喝氣泡水取代對糖分的依賴。

鄭照新指出，他從去年6月的112公斤，現在瘦到88公斤，也就是1年瘦24公斤，好處是體態輕盈，身體變健康，呼吸中止症也不藥而癒，他會持續減重。

鄭照新笑稱，瘦下來仍無法變回「張信哲」，嗓子是中年嗓，只能當「張鎬哲」；盧秀燕也說他失敗為成功之母，現在改口叫他「鄭成功」。

衛生局長曾梓展首屆星燃計畫減重8公斤，目標再瘦2公斤。他說，台中市成功擺脫「六都第一胖」稱號，13歲以上市民過重及肥胖比率從42.9%降至38.4%，低於全國平均，今年獎勵升級、擴大課程及運動資源加碼。

市府今年祭出150萬元總獎金，開放年滿18歲、身體質量指數（BMI）≥ 27的台中市民參加3個月的減重挑戰賽，成功減重逾5%者，即可參加總獎額40萬元抽獎；減重逾10%者，個人組最高可獲3萬元獎金，職場組最高更可獲6萬元獎勵。