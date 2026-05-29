快訊

「失智依然是完整的人」曾想替林芳郁聲請輔助宣告 林靜芸同情馬英九家人

2025年職業薪資排行出爐 醫師僅第三…這群人月薪30萬霸榜

擎天崗2.0？傳國門廣場「情侶荒淫行徑」被拍瘋傳社群 驚動警方介入

聽新聞
0:00 / 0:00

當不了「張信哲」改當「鄭成功」！台中鄭照新瘦身24公斤 曝減重3招

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市副市長鄭照新今擔任「星燃計畫」代言人，並且分享1年減重24公斤的聰明減重3招。記者趙容萱／攝影
台中市副市長鄭照新今擔任「星燃計畫」代言人，並且分享1年減重24公斤的聰明減重3招。記者趙容萱／攝影

台中市第二屆「星燃計畫」燃脂升級行動今開跑，代言人副市長鄭照新任年輕時酷似張信哲，被市長盧秀燕要求減重，今揭1年減重24公斤心路歷程，並分享聰明減重3招，邀市民一起燃脂。鄭照新還笑稱，瘦下來仍當不了「張信哲」，但盧秀燕改口叫他「鄭成功」。

鄭照新說，去年首屆「星燃計畫」逾2.7萬人參賽，有3成減重達標，累積減重逾4.5萬公斤，他去年挑戰失敗，還胖一公斤，笑稱「當時成為盧秀燕執政七年唯一沒有兌現政見」，後因痛風發作，醫師建議他減重降低復發機率，才讓他決心減重。

鄭照新分享聰明減重3招，首先是「學會讓自己聰明吃飽」，他聽取市議員吳建德的建議，嘗試「茶葉蛋配咖啡」不挨餓的減重方式，午餐吃2、3顆茶葉蛋或水煮蛋，配黑咖啡及一顆蘋果，就可以有飽足感撐到晚餐前，2個月瘦10公斤，第二招是每天騎U-bike通勤共40分鐘增加運動量，第三招則是喝氣泡水取代對糖分的依賴。

鄭照新指出，他從去年6月的112公斤，現在瘦到88公斤，也就是1年瘦24公斤，好處是體態輕盈，身體變健康，呼吸中止症也不藥而癒，他會持續減重。

鄭照新笑稱，瘦下來仍無法變回「張信哲」，嗓子是中年嗓，只能當「張鎬哲」；盧秀燕也說他失敗為成功之母，現在改口叫他「鄭成功」。

衛生局長曾梓展首屆星燃計畫減重8公斤，目標再瘦2公斤。他說，台中市成功擺脫「六都第一胖」稱號，13歲以上市民過重及肥胖比率從42.9%降至38.4%，低於全國平均，今年獎勵升級、擴大課程及運動資源加碼。

市府今年祭出150萬元總獎金，開放年滿18歲、身體質量指數（BMI）≥ 27的台中市民參加3個月的減重挑戰賽，成功減重逾5%者，即可參加總獎額40萬元抽獎；減重逾10%者，個人組最高可獲3萬元獎金，職場組最高更可獲6萬元獎勵。

台中市副市長鄭照新今擔任「星燃計畫」代言人，並且分享1年減重24公斤的聰明減重3招。記者趙容萱／攝影
台中市副市長鄭照新今擔任「星燃計畫」代言人，並且分享1年減重24公斤的聰明減重3招。記者趙容萱／攝影

鄭照新 減重

延伸閱讀

盧秀燕八年政見落實中市「經濟與就業」滿意度六都第二

晚睡真的長不高！醫曝「各年齡層最佳睡覺時間」：有科學根據

【星期五的月光曲－台積電文學沙龍128現場報導】陳其豐／甲殼的內裡

太勵志！44歲男實測《一拳超人》魔鬼菜單 3年後體態大進化

相關新聞

從12月31日一路走回1月1日 日月潭神秘「通天梯」整修後重現

日月潭文武廟知名景點「年梯步道」因高架自行車道改善及設施修繕封閉數月後，近日重新開放。適逢端午連假前夕，兼具湖景、祈福與文化特色的步道再度吸引遊客關注，預料將帶動新一波環潭觀光熱潮。

彰化福興舊衣回收箱變垃圾山 清潔隊蒐證揪出違規行為人

彰化縣福興鄉設置舊衣回收箱，提供民眾集中放置不再需要衣物，不過近期位於彰鹿路的舊衣回收箱據點，卻遭人棄置大量垃圾與雜物，甚至直接堆放在箱外、占據道路空間，宛如成了露天垃圾場。福興鄉清潔隊調閱監視器後發現，有民眾開車載來多袋垃圾棄置，將依法告發開罰。

當不了「張信哲」改當「鄭成功」！台中鄭照新瘦身24公斤 曝減重3招

台中市第二屆「星燃計畫」燃脂升級行動今開跑，代言人副市長鄭照新任年輕時酷似張信哲，被市長盧秀燕要求減重，今揭1年減重24公斤心路歷程，並分享聰明減重3招，邀市民一起燃脂。鄭照新還笑稱，瘦下來仍當不了「張信哲」，但盧秀燕改口叫他「鄭成功」。

台中推動低碳祭祀成果亮眼 紙錢使用量6年減幅近67%

台中市政府推動宗教場所低碳轉型，輔導宮廟減香、減金及紙錢集中燃燒等環保措施，截至去年底，全市紙錢使用量已從2019年的3675公噸下降至1222公噸，減幅接近67%，紙錢集中燃燒總量累計4.1萬公噸，展現宗教文化、環境保護與市民健康並重的治理成效。

中市聯合服務中心遭球棒攻擊 盧秀燕：市府全力守護同仁安全

台中市政府聯合服務中心昨（28）日發生民眾毀損櫃檯設備事件，一名40歲董姓男子自稱想要陳情，持球棒闖入服務中心，揮舞破壞。市長盧秀燕今日到現場慰問第一線公務員與志工，表達關心與感謝，也強調市府會全面強化安全維護措施。

瓦解詐團網路電話交換機起訴10人 基檢王亞樵、吳欣恩打詐有功

基隆地檢署檢察官王亞樵、吳欣恩共同指揮警調破獲一起詐欺集團，目前已起訴10名被告，已有17名被害人報案，遭詐金額1577多萬元，該詐欺集團利用 IPPBX（網路電話交換機）設備，從境外撥打網路電話進入這些交換器後，來電變成「未顯示號碼」，降低民眾戒心。兩人在高檢署獲頒「打詐有功人員」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。