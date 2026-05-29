台中推動低碳祭祀成果亮眼 紙錢使用量6年減幅近67%

台中市政府推動宗教場所低碳轉型，輔導宮廟減香、減金及紙錢集中燃燒等環保措施，截至去年底，全市紙錢使用量已從2019年的3675公噸下降至1222公噸，減幅接近67%，紙錢集中燃燒總量累計4.1萬公噸，展現宗教文化、環境保護與市民健康並重的治理成效。

民政局長吳世瑋指出，台中市2015年就訂定「台中市宗教場所低碳認證辦法」，率先將宗教活動納入低碳治理範疇，近年更擴大與「竹苗中彰投雲嘉」等縣市合作，共同推動低碳宗教場所認證標章；2023年至2025年間，台中市已有221間宗教場所取得認證。

民政局表示，許多宗教場所成為低碳祭祀示範典範，如北區明德宮天聖堂2001年起全面停止燃燒金紙，推行一爐一香、使用節能燈具、環保鞭炮及電子蠟燭等措施，長期落實低碳祭祀理念；烏日區玉闕朝仁宮導入低碳環保金爐，配合紙錢集中燃燒作業，有效降低PM2.5與空氣污染排放。

民政局指出，豐原慈濟宮也創新推出「以米（功）代金販賣機」，用幸福米磚取代傳統金紙，提供民眾低碳祭祀新選擇，信眾除可自行帶回米磚，也能贈予弱勢族群，讓祈福敬神同時兼具公益與惜福意義，進一步將傳統祭祀文化轉化為社會善行。

民政局表示，市府會持續推廣「一炷香」、「紙錢集中燒」、「以功代金」、「環保禮炮車」、「電子鞭炮」及「減爐敬神」等低碳措施，逐步導入整體低碳治理概念，也鼓勵宮廟發展創新祭祀模式，將部分祭祀支出轉化為公益資源，並透過線上直播等方式，降低大型活動帶來的人流與環境負擔。

民政局強調，低碳轉型核心是「尊重與共好」，市府將持續以淨零排放為目標，深化跨局處合作與公私協力，鼓勵更多宗教場所投入低碳行列，讓環保理念融入市民日常生活，共同守護空氣品質與居住環境，讓台中在傳承信仰文化的同時，穩步朝永續宜居城市邁進。

北區明德宮天聖堂2001年起全面停止燃燒金紙，推行一爐一香、使用節能燈具、環保鞭炮及電子蠟燭等措施。圖／台中市政府提供