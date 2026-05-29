中市聯合服務中心遭球棒攻擊 盧秀燕：市府全力守護同仁安全

台中市政府聯合服務中心昨（28）日發生民眾毀損櫃檯設備事件，一名40歲董姓男子自稱想要陳情，持球棒闖入服務中心，揮舞破壞。市長盧秀燕今日到現場慰問第一線公務員與志工，表達關心與感謝，也強調市府會全面強化安全維護措施。

盧秀燕表示，聯合服務中心公務員及志工在面對突發狀況時展現高度應變能力，即使受到驚嚇，仍冷靜疏散洽公民眾，避免事態擴大，值得肯定與感謝，也感謝警方迅速到場，成功壓制嫌犯，現場無人受傷；市府對於任何暴力行為絕不容忍，後續將依法嚴正處理。

針對市府園區安全維護，盧秀燕指出，目前市府園區採開放式管理，人員進出頻繁，原有警力配置約30人，面對龐大園區與日常洽公人潮顯然不足；市府會全面檢討並加強警衛及安全維護人力，特別是辦公室等核心區域，將強化防護與巡查機制，提升整體安全層級。

考量部分第一線公務員可能因事件受到心理壓力，盧秀燕也呼籲同仁善用「EAP員工協助方案」，透過專業心理支持與諮詢服務，協助調適情緒與壓力。她特別要求一樓各單位主管主動關懷同仁，協助傳達相關資訊，鼓勵同仁適時尋求協助。

台中市政府表示，聯合服務中心每日受理大量市民陳情與洽公案件，第一線服務人員長期肩負高度工作壓力；市府歡迎民眾透過理性、合法方式反映意見與需求，不應以暴力影響公共秩序與他人安全。