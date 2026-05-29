南投國姓北港長福村簡易自來水通水 400戶受惠

南投縣國姓鄉北港村1到3鄰、7到9鄰及長福村1到4鄰簡易自來水工程完工，改善偏鄉約400戶民生用水問題，國姓鄉長邱美玲期盼中央政府持續支持相關補助，完善偏鄉供水設施。

南投副縣長王瑞德、邱美玲及經濟部水利署代表等出席通水典禮，王瑞德表示，南投土地面積大，自來水延伸偏鄉較不易，南投縣政府爭取水利署簡易自來水工程補助，由國姓鄉公所負擔29%，總經費約新台幣4325萬元，讓約400戶居民有乾淨的水可用，提升生活品質。

邱美玲說，北港村及長福村簡易自來水工程計畫最初約170戶申請接管，後續增加到約400戶，顯示地方確實有相當大用水需求，希望中央繼續補助尚未完成區域，完善地方用水設施，讓更多人用水無後顧之憂。

根據縣府資料，簡易自來水改善工程設供水管線，於北港村部分新設不鏽鋼水塔60噸4座、30噸2座與10噸1座，約300戶受惠；長福村部分新設不鏽鋼水塔60噸2座與30噸2座，改善約100戶用水品質。