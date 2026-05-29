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瓦解詐團網路電話交換機起訴10人 基檢王亞樵、吳欣恩打詐有功

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆地檢署檢察官王亞樵（左）、吳欣恩（右）在高檢署獲頒「打詐有功人員」。圖／基隆地檢署提供
基隆地檢署檢察官王亞樵（左）、吳欣恩（右）在高檢署獲頒「打詐有功人員」。圖／基隆地檢署提供

基隆地檢署檢察官王亞樵、吳欣恩共同指揮警調破獲一起詐欺集團，目前已起訴10名被告，已有17名被害人報案，遭詐金額1577多萬元，該詐欺集團利用 IPPBX（網路電話交換機）設備，從境外撥打網路電話進入這些交換器後，來電變成「未顯示號碼」，降低民眾戒心。兩人在高檢署獲頒「打詐有功人員」。

基隆地檢署指出，該詐欺集團利用IPPBX（網路電話交換機）設備從事詐欺犯罪，犯罪手法為由擔任招募工作的詐欺集團成員，負責尋覓人頭申辦市話門號及網路線路，再依集團指示將相關設備裝設於指定房屋內。

檢方說，人頭及招募者均可藉此獲取報酬。而IPPBX 網路電話交換機則成為詐欺機房的核心設備，供集團成員轉接電話向被害人實施詐騙並躲避追查。

王亞樵、吳欣恩指揮基隆市警察局及基隆市調查站等單位經深入追查，累計已有17名被害人報案，受害金額共1577萬元。已起訴10名被告，並扣得犯罪所使用之電信設備，如網路電話交換機、數據機、接線盒等，且仍持續溯源追查同集團其他共犯成員及清查被害人。

這種詐騙手法，因為許多民眾對未顯示號碼來電缺乏警覺，詐騙集團還透過找人申辦市話門號並寄放網路電話交換機，每月支付報酬，使詐騙行為更難以追查。詐騙集團利用網路電話交換機假冒地政機關與戶政事務所詐騙。

昨天在台灣高等檢察署舉行的新世代打擊詐欺策略行動2.0 研習會中，兩人獲頒打擊詐欺犯罪有功人員，肯定積極打擊詐欺犯罪貢獻。

基隆地檢署主任檢察黃聖表示，詐欺集團常利用人頭門號、網路設備及虛擬通訊技術掩飾犯罪行為，民眾切勿因貪圖小利而協助申辦門號、提供設備或出租場所，以免涉犯刑責，得不償失。

基隆 詐騙集團

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