揮別40年爆管漏水惡夢！台水砸3千萬6月中旬汰換后里鑄鐵管

台中市后里區安眉路一帶，長期飽受自來水老舊塑膠管線爆裂、漏水之苦，不僅得忍受無預警停水，更面臨道路因搶修反覆開挖的困擾；立委楊瓊瓔為解決民用水噩夢，與地方民代團隊積極爭取，成功促成台灣自來水公司投入3千萬元，將全面汰換總長約3264公尺的老舊管線，工程預計於今年6月中旬正式動工、9月底前完工，完工後受益戶數達472戶。

眉山里長潘錦致表示，安眉路周邊屬於人口密集區，過去由於地下埋設的是舊式塑膠管線，容易因為溫差、熱漲冷縮而脆化破裂。只要一爆管，居民不僅要面臨無水可用的民生困擾，搶修過程中還必須封鎖道路，造成地方交通嚴重不便；更糟糕的是，過去道路反覆挖補後變得凹凸不平，對用路人安全更是一大威脅。

立委楊瓊瓔最後指出，塑膠管線因材質特性極易因溫差變化爆裂，加上這批管線使用年限竟已長達40至50年，才導致漏水、路面不平整等問題成為常態。此次成功爭取中央與台水經費挹注，全面升級為耐用度高、壽命更長的鑄鐵管後，未來不僅能大幅降低維修次數與供水風險。

市議員陳本添強調，后里區近年來人口成長有目共睹，老舊管線的供水能力早已不敷現狀使用，因此汰換工程絕對是「刻不容緩」，期盼台水團隊早日完成；市議員邱愛珊則叮囑台水與施工廠商，施工期間因地處人口密集區，務必兼顧施工人員與地方交通安全，將工程帶來的交通過渡期不便降到最低。

台水第四區管理處副處長李世明說，本次工程規劃將原本使用逾40年的老舊塑膠管線，全面汰換為耐用度更高、防漏效果更佳的「延性石墨鑄鐵管」，計畫汰換的管線長度總計約3264公尺，其中包含2796公尺的100mm管線，以及468公尺的200mm主要管線，總經費達3千萬元，新管線進場後，可望全面改善過去因爆管頻繁、漏水不斷所導致的水源浪費，並顯著提升區域供水的穩定性。