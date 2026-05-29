彰化暑期海牛體驗、泥巴趣、AI課程215梯營隊開跑 400元起搶名額

彰化縣政府每年暑假舉辦多元活動與營隊，因內容豐富、價格實惠，受到不少學生與家長歡迎。縣府今公布今年「遊樂翻轉夏令營」內容，結合地方特色與多元學習，包括王功海牛與漂流木體驗、跟著八堡圳去旅行、夏日東螺泥巴趣，以及北管跨界音樂創作營、科學營隊、布袋戲體驗營等，報名費約400元至1000元不等。

彰化縣長王惠美表示，今年縣府整合14個局處特色資源，預計辦理215梯次營隊，總參與人次可達1萬2250人，較去年增加65梯次、1250人次。營隊主題涵蓋食農教育、知識學習、運動遊學、文化體驗及職涯探索等5大面向，希望透過多元體驗，引導孩子探索興趣、拓展視野，並培養自主學習與團隊合作能力。

王惠美指出，因應時代趨勢，今年課程也納入AI、VR及智慧科技內容，並融入CRC兒童權利公約理念，引導孩子認識自身權益、學習尊重他人，培養表達意見及參與公共事務的能力。

在文化體驗方面，營隊安排原住民族文化及各類藝文活動，讓孩子接觸多元文化；職涯探索則規劃職場體驗與企業參訪，協助學生提早認識不同工作型態與產業環境。

此外，食農教育將從環境教育與惜食觀念出發，培養永續意識；運動遊學則透過水域活動及多元體育課程，讓孩子在安全環境中強健體能、學習團隊合作。

縣府也強調重視兒童安全教育，將由警察局及行政處在營隊中加強犯罪預防宣導，以寓教於樂方式建立孩子自我保護觀念。相關營隊即日起陸續開放報名，其中文化局夏令營將於6月15日上午10時開放報名。