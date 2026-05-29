綠抗議盧秀燕「反質詢」議會中斷10分鐘 中市府：未違議事規則

台中市長盧秀燕26日在議會備詢時，面對民進黨議員質詢，反問「議員有什麼政績？沒有」，民進黨團質疑盧反質詢，今天議會中集結要求市長當場道歉，議會中斷10分鐘。市府表示，盧當天和議員答詢的內容，主要在釐清問題，並不構成反質詢。

盧秀燕日前赴議會備詢，民進黨議員陳俞融質詢表示中捷藍線進度延宕、幸福政見跳票七成八，盧市府所謂的幸福城市只是謊言；盧反擊表示，按照這個邏輯，陳自己的藍線開工政見也沒有達成，更質疑「當議員4年有爭取到什麼政績？沒有」。

民進黨團今天上午開記者會，痛批盧秀燕搞不清楚市長和議員的分際，不想面對議員監督，只會反質詢推卸責任，必須道歉。稍後議會開議，宣讀議事錄時陳俞融就提出會議詢問，民進黨議員集合到台前要求盧秀燕道歉，國民黨議員則高呼「按照議程開會」，議長張清照宣布休息10分鐘。

10分鐘後會議繼續，民進黨團總照周永鴻繼續發難，認為盧秀燕不尊重議會，若不對當天的事情表態，會議無法繼續下去，一定要道歉。陳俞融也說，她個人被攻擊事小，議會不受尊重事大，市長要道歉。盧秀燕並未起身回答。

無黨籍議員陳廷秀表示，根據2024年憲法法庭對立法院職權行使法的判決，大法官認定「以問答問」不算反質詢，被質詢者可能是不清楚質詢人的提問，才要用疑問方式回應；他認為26日盧秀燕和陳俞融之間的對答，也比較接近這個形式，應該不算反質詢。

市府回應，憲法法庭明確指出，行政首長用問題或疑問句答復立委質詢，或以提問的方式釐清質詢問題，性質上仍屬於答復，不構成反質詢；議會答詢重點是釐清事實、接受監督與說明政策，盧秀燕在議事廳說明釐清，都是針對議員質詢的內容，並未違反議事規則。