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曾因腦麻走路不穩 南投青年廖睿騰4破全障運紀錄摘4金

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
南投縣代表隊在115年全國身心障礙國民運動會勇奪15金、15銀、8銅，刷新歷年最佳成績。圖／南投縣政府提供
南投縣代表隊在115年全國身心障礙國民運動會勇奪15金、15銀、8銅，刷新歷年最佳成績。圖／南投縣政府提供

115年全國身心障礙國民運動會日前在新北市落幕，南投縣選手廖睿騰克服腦性麻痺帶來的行動限制，在田徑場上勇奪4金、2銀、1銅，更締造單屆4破全國及大會紀錄佳績，成為本屆全障運焦點人物，也帶領南投代表隊刷新歷年最佳成績。

廖睿騰目前就讀於亞洲大學心理系二年級，幼時因腦性麻痺影響下肢行動，但他未因此放棄運動夢想，在家人與教練支持下始終保持正向態度。原本從事划船運動的他，國中二年級轉戰田徑後逐漸嶄露頭角，本屆更橫掃4金，寫下南投縣全障運田徑項目新頁。

南投縣代表隊此次共拿下15金、15銀、8銅，總計38面獎牌，不僅超越上屆12金紀錄，金牌數與總獎牌數也雙雙創下歷史新高。

本次賽事由南投縣政府教育處長王淑玲領軍，率相關教育與體育人員到場替選手加油。南投代表隊在多項特奧競賽持續展現競爭力，其中輪鞋競賽奪下18面獎牌，為本屆最大獎牌來源；特奧羽球拿下6面獎牌，竹山高中與埔里高工選手表現亮眼；特奧滾球方面，竹山高中也進帳6面金銀牌。南投特教學校參加特奧籃球項目，則拿下銅牌。

王淑玲表示，選手優異表現來自教練長期投入與陪伴，也展現南投近年推動身障運動成果。縣府近年除承辦113年全障運獲得好評，也持續改善公共運動設施、推動社區適性體育，希望讓更多身障朋友走出戶外、建立自信。

縣府表示，面對即將到來的桃園市115年全民運動會及新北市116年全國中等學校運動會，未來將持續提供訓練資源與獎勵制度，作為選手與教練最強後盾，也盼社會持續支持適性體育發展。

南投縣代表隊在115年全國身心障礙國民運動會勇奪15金、15銀、8銅，刷新歷年最佳成績。圖／南投縣政府提供
南投縣代表隊在115年全國身心障礙國民運動會勇奪15金、15銀、8銅，刷新歷年最佳成績。圖／南投縣政府提供

患腦性麻痺的廖睿騰在全障運田徑項目勇奪4金，並締造4破全國及大會紀錄佳績。圖／南投縣政府提供
患腦性麻痺的廖睿騰在全障運田徑項目勇奪4金，並締造4破全國及大會紀錄佳績。圖／南投縣政府提供

南投特教學校選手在特奧籃球項目展現團隊默契，奮戰奪下銅牌。圖／南投縣政府提供
南投特教學校選手在特奧籃球項目展現團隊默契，奮戰奪下銅牌。圖／南投縣政府提供

南投 南投縣 田徑

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