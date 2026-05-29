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從12月31日一路走回1月1日 日月潭神秘「通天梯」整修後重現

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
日月潭文武廟年梯步道完成整修重新迎客，沿途湖景與樹蔭景致成熱門打卡點。圖／日管處提供
日月潭文武廟年梯步道完成整修重新迎客，沿途湖景與樹蔭景致成熱門打卡點。圖／日管處提供

日月潭文武廟知名景點「年梯步道」因高架自行車道改善及設施修繕封閉數月後，近日重新開放。適逢端午連假前夕，兼具湖景、祈福與文化特色的步道再度吸引遊客關注，預料將帶動新一波環潭觀光熱潮。

素有「通天梯」之稱的年梯步道，位於文武廟旁，全長約150公尺，共有366級階梯，象徵一年366天。每一階都刻有日期，並列出當天出生的中外歷史名人與科學家，同時融入24節氣與12星座等元素，兼具教育與趣味性。

日月潭國家風景區管理處表示，年梯步道因長年受潮，部分枕木階梯、護欄及坡面老化損壞，為確保遊客安全，因此配合高架自行車道改善工程同步封閉整修。此次工程除補強邊坡、更新護欄外，也改善雨天濕滑問題，並打通高架自行車道交通斷點，提升整體遊憩品質。

年梯是充滿「時間感」的特色步道，從入口的12月31日一路往下延伸至1月1日，形成「越往下走、時間越往前倒流」的特殊設計，宛如穿越時光隧道。

步道盡頭的觀景平台可遠眺日月潭湖景與潭畔船屋，翠綠樹蔭與湖水相映，吸引許多民眾駐足拍照。文武廟表示，隨著步道重新開放，廣受歡迎的「祈福風鈴」活動也同步恢復，信眾可購買生肖風鈴，經香火加持後，掛在屬於自己生日的階梯上，祈求平安順遂。

微風吹拂下，風鈴聲在湖畔迴盪，也讓年梯步道成為融合宗教、人文與自然景觀的特色景點。地方觀光業者認為，隨著端午連假與暑假旅遊旺季將至，整修後重新開放的年梯步道，可望再度吸引大批遊客造訪日月潭。

日月潭年梯步道共有366級階梯，每階皆刻有日期與歷史名人介紹，兼具教育與觀光特色。圖／日管處提供
日月潭年梯步道共有366級階梯，每階皆刻有日期與歷史名人介紹，兼具教育與觀光特色。圖／日管處提供

遊客走訪日月潭年梯步道，感受從12月31日一路走向1月1日的特殊時間意象。圖／日管處提供
遊客走訪日月潭年梯步道，感受從12月31日一路走向1月1日的特殊時間意象。圖／日管處提供

國家風景區 日月潭 觀光

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