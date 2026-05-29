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彰化福興舊衣回收箱變垃圾山 清潔隊蒐證揪出違規行為人

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化福興鄉位在彰鹿路的舊衣回收箱據點，疑遭人棄置大量垃圾與雜物，甚至直接堆放在箱外、占據道路空間，宛如成了露天垃圾場。圖／福興鄉公所提供
彰化福興鄉位在彰鹿路的舊衣回收箱據點，疑遭人棄置大量垃圾與雜物，甚至直接堆放在箱外、占據道路空間，宛如成了露天垃圾場。圖／福興鄉公所提供

彰化縣福興鄉設置舊衣回收箱，提供民眾集中放置不再需要衣物，不過近期位於彰鹿路的舊衣回收箱據點，卻遭人棄置大量垃圾與雜物，甚至直接堆放在箱外、占據道路空間，宛如成了露天垃圾場。福興鄉清潔隊調閱監視器後發現，有民眾開車載來多袋垃圾棄置，將依法告發開罰。

福興鄉清潔隊表示，近來陸續發現舊衣回收箱周邊遭大量垃圾及雜物包圍，不僅影響環境整潔，也造成民眾觀感不佳。清潔隊強調，舊衣回收箱用途在於回收可再利用衣物，並非垃圾場，呼籲民眾依規定分類處理，勿任意棄置廢棄物。若有舊衣需清運，除可投入回收箱外，也可於每周三、四交由資源回收車收運。

清潔隊指出，透過監視器畫面追查，發現一對男女在同一天內兩度駕車前往彰鹿路舊衣回收箱據點，將大量垃圾袋直接放置在箱外路旁，疑似刻意棄置。依廢棄物清理法規定，任意棄置廢棄物可處1200元至6000元罰鍰，目前已通知行為人到案陳述意見，若查證屬實，將依法裁罰。

清潔隊也提到，近年民眾環保意識提升，舊衣回收箱遭亂丟垃圾的情況已逐漸減少，僅偶爾在農曆年前因整理衣物需求增加而出現爆滿情形。今年鄉內也將舊衣回收據點整併為5處，同時增加各據點回收箱數量，以兼顧管理效率及民眾投放需求。

廢棄物

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