盧秀燕反質詢「議員沒建設」 民進黨團：市長角色混淆應道歉下台

台中市長盧秀燕26日赴議會備詢，民進黨議員陳俞融質詢時批評市府政見跳票、建設延宕，盧反擊按照此標準陳也沒有政績。民進黨中市議會黨團今痛批，盧秀燕搞不清楚市長與議員的分際與分工，只會用反質詢、反監督掩蓋施政無能，應公開道歉，不會做市長就下台。

民進黨團今天開記者會，陳俞融指出，她26日在議會問盧秀燕執政8年中捷藍線跳票、幸福政見只實現21%、市政團隊留下赤字成績單，盧則說「攻擊別人是掩飾自己4年沒有任何建設最狡猾的方式」；陳強調，這句話要原封不動還給盧，議員職責是監督市政，不是替跳票的政見護航。

陳俞融說，她代表民意進入議會，盧秀燕卻展現出這種對待議會的態度，也是對市民的藐視，這代表現在盧市府的看守內閣已經沒有把市政放在心裡；如果不想當市長，盧秀燕就應該下台，不要在議會攻擊議員。

議員張芬郁、李天生、黃守達、陳雅惠、陳淑華、謝家宜、王立任、曾朝榮表示，盧市府政策跳票怪中央，進度落後怪議員；盧秀燕應該在議事廳公開致歉，並且在剩下任期把心力放回市政，好好檢視重大政見到底還有多少延宕，做好市長的職責才是負責。

議員林德宇、江肇國、張家銨認為，盧秀燕任期倒數，大頭症愈來愈明顯，在議事廳激怒議員只為爭取政治聲量；8年下來眾多局處首長被彈劾糾正，盧不思改進，反而患上「卸任前焦慮症」，一被問到市政就抓狂反質詢，最好先戒斷鋪天蓋地的滿意度調查，不要再做總統夢。

民進黨團總召周永鴻強調，議會中不論黨派的議員都有監督責任，這不是陳俞融一個人的事，「每個人都是陳俞融」，如果盧秀燕執意如此，在議會質詢時可以和陳交換位子，讓盧問好問滿，今後市政會議也改到民進黨團開、各局處改向陳俞融報告建設進度。