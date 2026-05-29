台中市送驗兒童專用耳機含塑化劑、雙酚A 10款均過關

台中市政府昨公布兒童專用耳機塑化劑、雙酚A檢測結果，10款耳機均未檢測出相關化學物質，不過其中一款「樂豐Bobo1凡紀兒童耳機兔子發光藍芽兒童耳機」，未標示產地、進口商名稱與國外製造商名稱，已經移請業者所在地新北市政府查處。

中市法制局指出，歐盟資助研究單位「ToxFree LIFE for ALL」計畫，檢測了81款市售耳機，發現多數含有塑化劑與雙酚A，這兩項化學成分屬於環境荷爾蒙，可能影響孩童發育、增加癌症風險；法制局近日從網路與實體店面選出10款不同品牌兒童耳罩式耳機，委託專業機構檢驗。

此次檢驗的10款耳機包含HyperX Cloud Mini無線電競耳機、Motorola Moto JR200耳罩式兒童耳機、BuddyPhones藍芽兒童耳機、RASTO RS55萌貓頭戴式兒童耳機等等，產地有泰國、中國、越南，價格從380元到1790元不等，詳見法制局官方網站。

法制局長李善植表示，此次檢驗結果10款耳機均未驗出塑化劑與雙酚A，不過商品標示部分，樂豐Bobo1凡紀兒童耳機沒有標示產地、國外製造商、進口商、地址與電話等等，疑似違反商品標示法，法制局已經移請業者所在的新北市政府查處。

消保官呼籲，業者應落實商品標示的完整性，消費者購買兒童耳機時也要注意標示是否完整清楚，優先選擇有提供保固的商品，購買可充電或含電池的藍芽耳機也應選購有商品檢驗標籤的產品；長時間使用耳機可能影響聽力，家長應注意孩童使用方式。

法制局補充，目前國內針對非醫療器材的耳機有3種國家檢驗標準，但沒有將塑化劑與雙酚A納入檢驗項目；本次採取CNS 15503「兒童用品一般安全要求」引用的試驗方法，檢驗8種鄰苯二甲酸酯類塑化劑，委託財團法人台灣商品檢測驗證中心，檢測直接接觸人體皮膚的耳墊部位。