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中市疑師辱罵害生自殘 教局啟動調查

聯合報／ 記者黑中亮余采瀅／台中報導

台中市海線某國中爆出班導師涉嫌言語霸凌學生，受害學生家長出面控訴，導師針對班上至少五名學生進行言語貶低與公開辱罵，自今年四月起便發現孩子出現拒學等異狀，近期更導致其中四生因心理壓力而自殘，質疑校方受理反映一個多月，未積極處理。

家長昨受訪，指涉事導師疑於課堂或公開場合多次以貶低語言指責學生，讓孩子長期承受壓力並產生自我否定。

其中一名參與校內直笛隊的學生遭導師點名嘲諷。家長指出，孩子自今年四月起出現情緒異常，包括自我傷害及拒學等狀況；另有學生反映，曾遭教師以「跟誰投訴都沒用」、「沒有人會相信學生」等語言威嚇，因而不敢求助，只能以不當方式宣洩情緒，家長質疑校方處理消極。

對此，校長澄清回應，校方於上周便主動掌握學生情緒問題並通報輔導室，經查有兩名學生有相關需求並已介入關懷，並非網傳之集體行為；校長強調，遭指涉事導師平時注重行為常規，前天係因「班級事務」對學生進行管教責備。

校方與台中市教育局均表示，已於第一時間緊急啟動關懷輔導與法定調查程序，除持續關注學生與導師的身心狀況、穩定校園秩序外，也將積極邀請家長到校晤談，期盼透過雙向溝通釐清事實真相。

教育局表示，後續將依相關程序調查，基於未成年學生隱私與相關人員權益，不對外說明個案細節，避免二次傷害。

台中市 霸凌 情緒

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