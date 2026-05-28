淨零家園社區培力 彰化溪湖21名高中生吃光自製蔥油餅

社團法人社區大學全國促進會與彰化縣湖埔社區大學，今在溪湖鎮東螺溪合辦青年參與工作坊，透過觀察自然生態園區的昆蟲、動手實驗淨化水質、參觀沼渣沼液澆灌的青蔥和韭菜，中午吃韭菜水餃、學員自製蔥油餅，從產地到餐桌認識淨零轉譯為生活的真實變化。

彰化縣立成功高中、國立溪湖高中合計21名學生，參加1天的淨零家園社區培力與組織發展計畫─青年參與工作坊，湖埔社大執行長林淑玲解說東螺溪自然生態園區的蝴蝶等昆蟲生態，例如今看見淡小紋青斑蝶是二齡蟲，食用園區內食草華達卡藤葉片，待半個月後結蛹即可羽化。

東螺溪沿岸有卅多家畜牧場，湖埔社大推動豬糞尿回收製成沼渣沼液灌溉農作物，學員參觀並對照沼渣沼液、一般肥料澆灌的韭菜、青蔥生長狀況，又先觀看記錄片了解昔日東螺溪的汙染，再實地看現今東螺溪環境，經由動手過濾溪水並使用試劑檢測濾前、後的水質變化，學員更清楚東螺溪整治的重要性。

湖埔社大準備沼渣沼液澆灌的韭菜、玉米，分做韭菜水餃和玉米貢丸湯，學員自製、自煎蔥油餅，自己動手做的格外好吃，蔥油餅一掃而空，水餃和湯都剩一些。多名學員表示，坐在教室裡聽淨零家園課程，感覺與實際生活有距離，走到戶外看、聽、做，真實感受應如何做到淨零家園。