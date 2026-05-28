台中設計周論壇登場 匯聚產官學專業觀點共探明日宜居

「2026台中設計周」28日起至5月31日在台中國際會展中心登場。本屆以「明日宜居：從建築到日常」為主題，除展覽呈現建築、室內設計、建材應用趨勢外，展期同步規劃多場設計論壇，匯聚產官學研專業觀點，從節能永續、建築更新、城市設計、生活美學、永續產業到國際交流等面向，探討未來城市與居住生活的發展方向。

2026台中設計周主展場呈現建築、材料科技、永續設計等多元內容，更特別串聯六大衛星展區，透過導覽與實地參訪，從展覽現場走入真實建築場域，感受未來宜居生活如何在城市空間中具體發生。

本次衛星展區包含「台中綠美圖」、「遠雄樂元」、「遠雄丰尚」、「遠雄敦富」、「遠雄洄山行」及「誠邑築嶼 76」，從公共文化建築、低碳循環綠建築、詩性住宅空間到國際建築團隊作品，呈現城市美學的多元樣貌。

相較於傳統展覽多以模型、圖面或產品展示為主，衛星展區讓參觀者實際進入空間現場，從建築尺度、材料細節，理解設計如何回應城市與日常生活需求。

台中綠美圖作為台中市立美術館與台中市立圖書館的複合型公共文化場域，是本次衛星展區中，展現公共建築與城市文化的重要節點。透過美術館與圖書館機能的結合，綠美圖不只是藝術與知識的載體，也象徵公共建築如何成為市民日常交流的重要場域，展現新市鎮生活核心的未來想像。

遠雄樂元則以「工地材料的二次生命」為主軸，呈現建築廢料再生、循環設計的可能性。

遠雄丰尚聚焦「綠色建築的機能美學」，從鋼木混構、高固碳植栽到低碳設計，展現永續技術如何從專業概念轉化為可感知的日常場景。

遠雄敦富以「宜居空間的知識串流」為核心，透過空間展示與知識脈絡的整理，讓觀展者看見宜居城市並非只由建築量體構成，更需要品牌精神、城市規劃與日常機能共同支撐。遠雄洄山行以「詩性棲居」回應現代生活對安定感與精神留白的需求。

誠邑築嶼 76則由國際建築團隊MVRDV操刀，以「The Island」概念打破傳統建築方正框架，透過有機曲面與空中浮島陽台，重新想像高密度城市中的自然與居住關係。

而本次設計論壇以「建築如何回應未來生活」為核心，期望透過跨領域對話，帶動台灣建築設計與空間產業的交流能量，也讓專業人士與一般民眾能從多元觀點理解「明日宜居」的實踐可能。

今天「節能永續日」率先登場，論壇以零碳建築、建築能效與近零碳建築為主軸，邀請相關單位與專家分享近零碳建築的重要性，以及從 CSR到BERS的企業專業技術合作機制，並探討智慧化與近零碳如何共同打造能自我調節的呼吸建築，回應當前節能減碳與建築轉型的重要趨勢。

5月29日論壇聚焦「建築更新日」與「城市設計日」，上午從社宅宜居生活實踐、建築專業誌的時代意義到台北市公辦都更案例切入，探討城市更新、居住品質與公共建設的未來角色；下午則以城市文化想像、綠美圖空間、策展與城市角色、台灣設計政策及城市設計觀點為主，呈現設計如何介入城市發展，並回應公共空間、文化場域與產業轉型的需求。

5月30日以「生活美學日」與「永續產業日」為雙主題展開。從建築觀察與新世代居住型態出發，探討室內設計與高屋產業中的重整與引力；聚焦綠建材認證、政府資源導入、ESG表現與會展經濟，並邀請產業界與公協會代表進行交流，討論如何透過企業實踐，引領城市發展新動能。

5月31日「國際交流日」則將視野延伸至國際設計交流。論壇內容包含住宅的白色、宮崎縣觀光與物產介紹、宮崎縣木材宣傳行銷活動、木質化設計理念，以及宮崎縣森林、林業與木材產業介紹等，帶領觀眾認識木材應用與永續建築在國際場域中的實踐經驗。

主辦單位表示，透過連續四天不同主題的論壇安排，讓參與者完整掌握未來建築與空間設計的多元趨勢，期盼透過展覽與論壇並行，讓台中設計周成為台灣建築設計產業交流、知識分享與趨勢對話的重要平台。

2026台中設計周主展場呈現建築、材料科技、永續設計等多元內容。記者宋健生／攝影