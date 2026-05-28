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國民黨彰化8鄉鎮市長10人登記 彰化、員林將先協調

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
國民黨縣議員凃俊任登記參選員林市長（前坐者）。圖／取自凃俊任臉書
國民黨縣議員凃俊任登記參選員林市長（前坐者）。圖／取自凃俊任臉書

國民黨彰化縣黨部鄉鎮市長選舉第一梯次登記今天截止，共8鄉鎮市10人登記，除了彰化市有縣議員温芝樺、市代會主席陳文賓登記，員林市有縣議員凃俊任、劉惠娟登記競爭，其他鄉鎮都同額登記。

國民黨彰化縣黨部鄉鎮市長選舉第一梯次登記者，包含彰化市温芝樺、陳文賓，員林市凃俊任、劉惠娟，花壇鄉代會主席沈文盛，線西鄉鄉代黃漢皇，福興鄉縣議員黃俊源，秀水鄉鄉代會副主席鄭倫杰，溪湖鎮陳貞妃為立委謝衣鳯服務團隊溪湖區執行長，二林鎮有縣議員陳一惇。

目前各界最矚目的是有競爭的彰化市和員林市，彰化市長登記參選人温芝樺主張以初選民調決定人選，陳文賓則認為應透過協調整合，避免黨內分裂。民進黨則已提名彰化縣議員黃柏瑜參選彰化市長。

員林市長登記參選人凃俊任和劉惠娟均認為，可先進行協調，若協調不成，都願接受以民調決定人選。而目前民進黨則還未推出員林市長人選。

彰化縣黨部主委蕭景田表示，各區黨部將召開登記同志資格審查會議，資格確定後呈報縣黨部，若有2人以上登記的鄉鎮市，預計下周就會進行協調，若協調不成，會進入初選作業，由參選人協調是以全民調或是7成民調、3成黨員投票作為依據。

蕭景田表示，預計最晚會在6月下旬完成作業，待全部結果出爐後，縣黨部召開提名小組會議核定後，再轉呈組發會，經中央提名協調小組審核後，即報請中央工作會議核定。

基於連任優先，國民黨的和美鎮長林庚壬、社頭鄉長蕭浚二均已由提名小組通過直接徵召。部分有黨員資格如芳苑鄉長林保玲欲連任，永靖鄉代會主席林致安欲參選永靖鄉長均可能以無黨籍參選，縣黨部第二階段將再盤點是否還有人選要代表藍營參選，也會整合泛藍友軍，擴展勝局。

國民黨縣議員劉惠娟（左4)登記參選員林市長。圖／劉惠娟提供
國民黨縣議員劉惠娟（左4)登記參選員林市長。圖／劉惠娟提供

彰化 員林 國民黨

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