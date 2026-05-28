被爆冷氣開到凌晨就關 中市消防局：無強制

台中市實施消防節電管制，值班時需共用一間寢室，分隊冷氣開到凌晨就關，熱水器都拆了，影響消防員出勤狀況。消防局回應，並無強制限制分隊冷氣或電器設備使用時間及數量。

民進黨籍台中市議員周永鴻今天發布新聞稿，依據臉書粉絲專頁「消防神主牌」彙整全台資料，六都之中台中的節電管制狀況最為嚴重。冷氣開到凌晨就關、主管巡房檢查定時器、集中共用寢室、拆除電熱水器，連飲水機都限制使用。

他認為，這已不是「建議節能」，消防員執勤時吃住都在隊上，夏天高溫下休息品質直接影響出勤狀態和判斷力，這不是能省的地方。

消防局透過文字稿回應，平時宣導使用冷氣空調時，設定溫度並搭配風扇為原則，兼顧環境舒適與節能效益，並無強制限制分隊冷氣或相關電器設備使用時間及數量。

消防局指出，各分隊冷氣使用狀況視內部幹部管理、環境狀況而稍有差異，值班台的溫度設定不低於26度，搭配電風扇使用。寢室區在午休（中午12時至下午2時）及夜間（晚間10時至清晨6時）開放冷氣，其他時段如有補休需求也可開啟使用。交誼廳、餐廳彈性開啟。

消防局說，因應每天上班人力調整，部分單位重新調整床位配置，以每天上班2人共寢方式，避免1人1寢造成能源耗損，飲水機、熱水器均正常開放。

消防局強調，相當重視人員身心健康及舒適環境的營造，持續請各級主管密切關心所屬人員生活起居與溝通。