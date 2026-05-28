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彰化埔心鄉在地企業公益餐會…主餐都是學生最愛 飛快盤底朝天

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣埔心鄉學童到在地企業唯賀國際餐飲集團埔心總部，參加DIY義大利麵串珠遊戲。記者簡慧珍／攝影
彰化縣埔心鄉學童到在地企業唯賀國際餐飲集團埔心總部，參加DIY義大利麵串珠遊戲。記者簡慧珍／攝影

唯賀國際餐飲集團扎根彰化縣埔心鄉，發送獎助學金給鄉內8所國中小弱勢優秀學生，今邀請他們到餐飲總部，用餐前玩記憶力大考驗、義大利麵串珠，午餐主食是義大利麵，湯品是雞肉玉米濃湯，都是學生營養午餐的最愛，全部吃得盤底朝天。

唯賀國際餐飲集團「心繫埔心．唯賀傳愛」公益感恩餐會邁入第十一年，每年安排餐前遊戲及義式自助餐會，今40多名弱勢優秀學生參加，到會議室分6組進行記憶力大考驗競賽，唯賀工作人員念出16種動物、蔬果等物品，學生必須號次與物品都答對才有分數，競爭激烈，最後舊館、太平兩國小聯隊獲得第一名。義大利麵串珠是用筆管麵等不同形狀義大利麵，間隔串起動物造型珠，過程中學生需有耐心不能「斷線」，作品可帶回去當紀念。

壓軸活動是學生最喜歡的午餐時光，唯賀國際餐飲集團同時招待陪伴學生參加活動的8校、20名校長和老師用餐，根據老師指出，義大利麵和玉米濃湯本來就是學生營養午餐的最愛，今義式自助餐點中的奶油火腿義大利被一掃而空，玉米濃湯也幾乎被撈光，學生吃得津津有味。

唯賀集團旗下兩大品牌「天利食堂」、「NU PASTA」在全台有60多家分店，2015年起辦理唯賀助學金，連續11年受理埔心鄉國中小學清寒學童申請獎助學金，國中生每人生依狀況3500元、國小生3千元，緊難救助1.2萬元至2萬元，累計幫助超過300人。

唯賀國際餐飲集團總經理吳家德表示，唯賀實踐企業社會責任，俗語說「人不親土親」，唯賀總部設在埔心鄉，優先照顧埔心子弟，期許透過社會公益讓更多人看見唯賀的用心，得到消費者肯定以提升品牌效益。

彰化縣埔心鄉學童在地企業唯賀國際餐飲集團埔心總部，專心DIY義大利麵串珠。記者簡慧珍／攝影
彰化縣埔心鄉學童在地企業唯賀國際餐飲集團埔心總部，專心DIY義大利麵串珠。記者簡慧珍／攝影

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