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影／潭子運動公園驚成「老鼠樂園」 台中議員批：髒亂成漢他病毒隱憂

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
潭子運動公園的垃圾暫存區遭爆料已淪為「鼠窩」，民眾晨運時目擊10多隻老鼠四處奔竄。圖。圖／蕭隆澤議員提供
潭子運動公園的垃圾暫存區遭爆料已淪為「鼠窩」，民眾晨運時目擊10多隻老鼠四處奔竄。圖。圖／蕭隆澤議員提供

繼上周台中市潭子區清潔隊回收場暫置區，爆出「床墊長城」引發外界抨擊後，今日潭子區再傳環境衛生亮紅燈！潭子運動公園的垃圾暫存區遭爆料已淪為「鼠窩」，民眾晨運時目擊10多隻老鼠四處奔竄。對此，市議員蕭隆澤痛批運動公園簡直成了老鼠樂園；台中市運動局回應，今日上午已迅速完成清消，後續將對失職廠商扣點計罰。

近期正值各界全力防堵漢他病毒疫情之際，台中市多處環境髒亂點或鼠患皆被放大檢視；然而，有晨運民眾反映，近日一踏入潭子運動公園，就在飲料販賣機旁目擊老鼠驚慌奔竄，最後全躲進販賣機、空心磚及貨櫃屋下方，景象令人作嘔；市議員蕭隆澤現場觀察，約有10多隻老鼠聚集在垃圾暫存區，已然形成結構性鼠窩。

市議員蕭隆澤指出，其服務處就鄰近潭子運動公園，本周內已陸續接獲5名運動民眾群起投訴。今日上午他前往實地現勘，確實目擊10多隻老鼠在現場四處覓食。負責清理潭子運動公園的清潔人員私下坦言，最近公園確實有老鼠出沒，大多選在清晨氣溫較涼爽時出來覓食，一旦白天「天氣太熱就會躲起來」，目前正設法誘捕抓到老鼠。

蕭隆澤痛批，運動公園是市民休憩的重要場所，如今卻淪為老鼠樂園。他呼籲相關單位必須高度重視，公園維護不能只依賴委外的清潔人員，公權力應介入防治，否則根本無法根治、防治鼠患。

中市運動局回應指出，針對潭子運動公園的「鼠輩橫行」風波，接獲通報後，已於第一時間勒令清潔廠商前往現場，進行垃圾清運及全面性的環境消毒作業，並已於今日全數完成清潔處理。

運動局強調，針對現場環境清潔不佳、垃圾未即時清運等疏失情形，後續將查明並依合約規定對廠商進行「扣點計罰」。未來也將加強不定期督導，嚴格要求廠商落實每日清運、環境維護並提升巡檢頻率，全力捍衛市民的休憩環境品質。

運動公園成了老鼠樂園；台中市運動局今日上午已迅速完成清消，後續將對失職廠商扣點計罰。圖／運動局提供
運動公園成了老鼠樂園；台中市運動局今日上午已迅速完成清消，後續將對失職廠商扣點計罰。圖／運動局提供

運動公園成了老鼠樂園；台中市運動局今日上午已迅速完成清消，後續將對失職廠商扣點計罰。圖／運動局提供
運動公園成了老鼠樂園；台中市運動局今日上午已迅速完成清消，後續將對失職廠商扣點計罰。圖／運動局提供

老鼠 運動 台中市 漢他病毒

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