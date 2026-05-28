南投信義鄉幸福巴士上路 長輩外出交通更便利

「南投幸福GO」信義鄉幸福巴士今天起試營運，服務範圍信義鄉內任意兩地點往返、信義鄉往返水里市區，盼透過預約接駁服務，讓長輩、行動不便者、鄉親外出或就醫交通更便利。

提升偏鄉公共運輸服務品質，交通部公路局台中區監理所、南投縣政府合作，今天啟動「南投幸福GO」信義鄉試營運服務，盼透過可預約、彈性大、點對點彈性接送模式，翻轉過去傳統大客車因山區地形限制經營不易困境，解決山區居民交通不便問題。

南投監理站發布新聞稿表示，偏鄉長輩因缺乏大眾運輸，子女外出工作時，往往勉強自己騎車、開車出門，透過「南投幸福GO」幸福巴士，由縣府單一服務管理中心受理預約，結合敬老愛心卡扣抵、學生票優惠等，減輕家庭交通負擔，讓長輩安心外出、學生放心通學。

南投監理站長陳洽文指出，5月28日至7月底全面開放免費搭乘，歡迎信義鄉親多利用；台中區監理所持續協助縣府達成今年底全縣13鄉鎮市全面推動的目標，建構更完善的區域公共運輸網絡。

信義鄉公所表示，幸福巴士採預約制，乘車時間週一至週五清晨6時至晚間9時，服務範圍信義鄉內任意兩地點往返、信義鄉全鄉往返水里市區，若需往台中等服務範圍外地區，可搭至鄰近車站轉乘，預約專線0800-885-658，每班車至少2人預約即發車，全票新台幣25元，以8公里為段次，最多計至3段票，須至少提前1個工作日預約。