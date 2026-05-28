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海線殯葬一站式服務升級！大甲殯儀館新建20間現代化靈堂今動土

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
台中市斥資8604萬元，將於大甲殯儀館推動新建20間現代化靈堂工程，今天隆重舉行動土祈福典禮。圖／中市民政局提供
台中市斥資8604萬元，將於大甲殯儀館推動新建20間現代化靈堂工程，今天隆重舉行動土祈福典禮。圖／中市民政局提供

因應超高齡社會帶來的治喪需求攀升，台中市斥資8604萬元，將於大甲殯儀館推動新建20間現代化靈堂工程，今天隆重舉行動土祈福典禮，副市長黃國榮指出，本案預計明年6月完工，不僅能大幅紓解治喪旺日靈堂供不應求的現況，更能完善台中海線及鄰近苗栗地區的生命禮儀網絡。

生命禮儀管理處表示，大甲殯儀館目前設有甲、乙級禮廳各1間、靈堂23間，因使用需求極高，遇到治喪旺日時常面臨靈堂不敷使用的窘境。為此，生管處已於前年10月先行於停車場旁設置舒適的搭棚場域，替代禮廳治喪功能供民眾租借，未來全新20間靈堂完工啟用後，將與既有設施串聯，形成更完整、順暢的服務動線。

今日的動土祈福典禮地方基層高度重視，副市長黃國榮指出，台中市人口即將突破287萬人，為落實市府「從搖籃到墳墓」的照顧理念，大甲殯儀館是目前全市唯一具備「一站式服務功能」的殯葬設施，長年肩負火化、禮廳、靈堂、納骨塔及樹葬區的核心重任，市府因而投入8千多萬元經費新建20間靈堂，期盼在傳統治喪空間中注入人文與溫馨關懷。

民政局長吳世瑋說，面對甲安埔地區日益增加的殯葬服務需求，市府透過公墓遷葬進行整建活化，逐步翻轉傳統老舊公墓的刻板印象；規劃新建的建築面積約1345平方公尺，室內除了配置20間靈堂、管理室外，戶外更貼心規劃雨水滯洪池、人行步道、喬木植栽與綠化設施，打造出舒適友善的追思空間。

台中市斥資8604萬元，將於大甲殯儀館推動新建20間現代化靈堂工程，今天隆重舉行動土祈福典禮。圖／中市民政局提供
台中市斥資8604萬元，將於大甲殯儀館推動新建20間現代化靈堂工程，今天隆重舉行動土祈福典禮。圖／中市民政局提供

台中市斥資8604萬元，將於大甲殯儀館推動新建20間現代化靈堂工程，今天隆重舉行動土祈福典禮。圖／中市民政局提供
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台中市斥資8604萬元，將於大甲殯儀館推動新建20間現代化靈堂工程，今天隆重舉行動土祈福典禮。圖／中市民政局提供
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殯儀館 台中市 苗栗

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