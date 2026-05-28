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環評變馬拉松？名間焚化爐案4個月24會 自救會砲轟「疲勞戰」

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
名間焚化爐範疇界定會議持續進行，自救會與環團會前抗議，質疑會議過於密集。圖／名間鄉反焚化爐自救會提供
名間焚化爐範疇界定會議持續進行，自救會與環團會前抗議，質疑會議過於密集。圖／名間鄉反焚化爐自救會提供

南投縣名間鄉焚化爐興建案二階環評範疇界定會議持續進行，自救會與環團質疑會議過於密集，形同以行政程序消耗反對聲音，要求重新檢討替代方案。縣府環保局則強調依法辦理，並表示將持續討論替代方案及空汙模擬審查，以釐清爭議點。

自救會與環團指出，一般範疇界定會議多以半天計算，名間焚化爐案自今年1月底至今已進行11個整天會議，今天更達第23次與24次會議，質疑創下環評史上罕見紀錄。自4月起，縣府幾乎每兩周安排連續兩天會議，農民頻繁中斷農務參與陳情，地方長期承受壓力。

名間鄉反焚化爐自救會會長釋致中表示，焚化爐選址位於特定農業區及生態敏感區，鄰近名竹地下水庫與茶產區，卻未優先評估工業區與環保用地。他批評現行評分不合理，聯外道路僅為水防道路，土地又屬高度限制發展區，卻仍被列為開發方案，質疑選址正當性。

名間鄉長陳翰立指出，地方不是反對垃圾處理，而是反對在資訊不透明與程序爭議下強推設施。他強調，政府應回到公開透明與科學評估原則，讓地方真正參與決策，而非讓居民感到結果早已決定。

監督施政聯盟召集人陳椒華表示，名間茶區種植面積達2200公頃，是重要農業品牌，一旦設置焚化爐，恐因地形與風場不利擴散，影響茶產業與居民健康。她並質疑空汙模擬公信力，要求依規範採2種模式交叉比對，並送交環境部與國科會審查。

民進黨南投縣長參選人温世政也到場聲援，批評500噸焚化爐恐造成汙染高、民怨高、成本高的三高問題，呼籲應完整比較替代方案，包括源頭減量與資源化處理，不宜倉促定案。

南投縣環保局長李易書表示，會議時間長短並非單方面決定，若各界理性發言、聚焦討論，會議可望縮短。他並強調，會議將持續討論替代方案，並依承諾將空汙模擬結果送交環境部及國科會審查。

地方居民與農民到場關切會議進程，盼決策過程公開透明。圖／名間鄉反焚化爐自救會提供
地方居民與農民到場關切會議進程，盼決策過程公開透明。圖／名間鄉反焚化爐自救會提供

自救會高舉標語表達反對焚化爐設置，呼籲重新檢討選址與替代方案。圖／名間鄉反焚化爐自救會提供
自救會高舉標語表達反對焚化爐設置，呼籲重新檢討選址與替代方案。圖／名間鄉反焚化爐自救會提供

焚化爐 環評 南投縣

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