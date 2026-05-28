台中潭子運動公園現鼠蹤　市府要求廠商落實清潔

台中市有民眾到潭子區運動公園運動時，發現10多隻老鼠在空心磚、貨櫃屋等處竄動。台中市運動局獲報後，要求清潔廠商到場清運垃圾、消毒環境，並應落實每天清運。

有民眾到潭子區運動公園運動，發現公園內有10多隻老鼠竄動，向民主進步黨籍台中市議員蕭隆澤陳情。蕭隆澤告訴中央社記者，昨晚接獲民眾通報後，到公園查看，因天黑未發現老鼠蹤影；今天一早再度到公園查看，在空心磚、貨櫃屋發現有老鼠蹤影，

蕭隆澤說，細看發現大、中、小體型老鼠共約10多隻，彷如一家三代都在此居住；公園內堆置雜物，若環境維護不好，容易出現蟑螂、老鼠，10多隻老鼠數量太誇張，要求市府立刻消毒、滅鼠。

台中市政府運動局透過文字稿表示，接獲通報後，已立即要求清潔廠商前往現場，進行垃圾清運及環境消毒作業，今天上午完成。

運動局表示，現場有清潔不佳及垃圾未即時清運情形，後續將查明，依規對廠商扣點計罰；並將加強不定期督導，要求廠商落實每日清運、環境維護及提升巡檢頻率。