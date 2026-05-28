揮別漏水惡夢！大甲媽祖廟旁老舊管線爭取汰換 惠及770戶

台中大甲市區早期發展核心民生用水管線老舊，多年來頻繁發生破管漏水的問題，台中市議員施志昌今聯合中央與地方民代團隊，前往大甲核心精華區召開「大甲區各里及外埔區水美里等汰換管線工程」施工前會勘，工程由台水自籌總經費6618萬元，將於今年6月底進場施工，完工後將有770戶地方居民實質受益。

自來水公司表示，由於大甲市區屬於早期發展的成熟社區，地下自來水管線錯綜複雜，在汰換工程進行時，偶爾會發現少數老舊住宅當年是從較遠的路段牽引管線，進而在施工過渡期引發短暫無水可用的現象，台水公司提醒地方居民，在施工期間若家中遇到無預警斷水或用水異常，請務必立即向里長或自來水公司反映。

計畫汰換的管線總長度達5793公尺，工程範圍精準鎖定大甲媽祖廟周邊的核心精華區，完工後將直接改善大甲區順天里、大甲里、南陽里、岷山里、文武里、新美里、朝陽里、孔門里等區域的供水品質與水壓穩定度。本案預定於115年6月底進場施工，總工期為210個工作天，預計於116年5月底前全面完工。

市議員施志昌表示，這次汰換的區域多集中在大甲核心市區，這裡是地方最早發展的區域，管線確實相當老舊。透過這筆經費挹注，一方面能汰舊換新、避免水資源漏失；二來新管線能確保地方水質更好，讓市民的民生用水更乾淨。

今日會勘受到地方基層高度重視，大甲在地里長全員出動關心鄰里建設，包括武陵里長方如玉、孔門里長吳柏坤、孟春里長黃湘榕、南陽里長黃火塗、薰風里長王秋芬、順天里長陳威宇，一同為地方優質用水發聲，爭取讓大家都有乾淨、安全的自來水可以用。