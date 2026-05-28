台中宣布調漲垃圾處理費！事廢漲幅46%、新增高熱值收費 家戶「凍漲」

台中市環保局今宣布，調漲台中市廢棄物代清除處理收費，其中一般事業廢棄物代處理費每噸由2250元調漲到3290元，漲幅46%；新增高熱值廢棄物收費，第一類每噸收費9610元；為兼顧民生需求及物價穩定，家戶一般廢棄物代處理費「凍漲」，維持每公噸2000元不調整。

環保局說明，今年增修「台中市一般廢棄物及一般事業廢棄物代清除處理收費標準」，考量人力、油料、設備維護及處理等營運成本增加，鄰近縣市代處理費又陸續調漲，為避免外縣市事業廢棄物流入台中，此次合理調整代清除費、代處理費等收費價格，期能落實「汙染者付費」精神並維持處理設施穩定運轉。

根據環保局提供數據顯示，代清除費調漲從現行的固體每噸550元調漲到1050元，液體由每噸200元漲到940元；一般廢棄物代處理費維持在每噸2000元；一般事業廢棄物代處理費每噸由2250元調漲到3290元，轉運外縣市代處理費由每噸2800元調漲到4340元；水肥代處理費由每噸216元調漲到890元。

新增高熱值廢棄物第一類廢塑膠（D-02）、廢橡膠（D-03）、廢纖維（D-08）等3類，每噸收費9610元；高熱值廢棄物第二類為廢紙（D-06），每噸7520元；依廢清法第71條代處理費從每噸2250元，調漲到3290元。

環保局說明，這次增列較難處理的高熱值廢棄物，因焚化熱值高，易增加焚化廠操作負荷並排擠每日處理量能，因此依其廢棄物特性訂定專屬費率，以反映焚化設施實際負擔與操作成本。

環保局指出，此次修正是綜合考量實際處理成本、各縣市收費情形及未來量能需求整體檢討，促進收費制度合理化，呼籲各界加強源頭減量、垃圾分類及廢棄物資源化再利用，除能減少焚化處理負荷，也能減少清除處理費用，節約支出同時也愛護環境。