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台中宣布調漲垃圾處理費！事廢漲幅46%、新增高熱值收費 家戶「凍漲」

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市一般廢棄物及一般事業廢棄物代清除處理收費標準修訂比較表。圖／台中市環保局提供
台中市一般廢棄物及一般事業廢棄物代清除處理收費標準修訂比較表。圖／台中市環保局提供

台中市環保局今宣布，調漲台中市廢棄物代清除處理收費，其中一般事業廢棄物代處理費每噸由2250元調漲到3290元，漲幅46%；新增高熱值廢棄物收費，第一類每噸收費9610元；為兼顧民生需求及物價穩定，家戶一般廢棄物代處理費「凍漲」，維持每公噸2000元不調整。

環保局說明，今年增修「台中市一般廢棄物及一般事業廢棄物代清除處理收費標準」，考量人力、油料、設備維護及處理等營運成本增加，鄰近縣市代處理費又陸續調漲，為避免外縣市事業廢棄物流入台中，此次合理調整代清除費、代處理費等收費價格，期能落實「汙染者付費」精神並維持處理設施穩定運轉。

根據環保局提供數據顯示，代清除費調漲從現行的固體每噸550元調漲到1050元，液體由每噸200元漲到940元；一般廢棄物代處理費維持在每噸2000元；一般事業廢棄物代處理費每噸由2250元調漲到3290元，轉運外縣市代處理費由每噸2800元調漲到4340元；水肥代處理費由每噸216元調漲到890元。

新增高熱值廢棄物第一類廢塑膠（D-02）、廢橡膠（D-03）、廢纖維（D-08）等3類，每噸收費9610元；高熱值廢棄物第二類為廢紙（D-06），每噸7520元；依廢清法第71條代處理費從每噸2250元，調漲到3290元。

環保局說明，這次增列較難處理的高熱值廢棄物，因焚化熱值高，易增加焚化廠操作負荷並排擠每日處理量能，因此依其廢棄物特性訂定專屬費率，以反映焚化設施實際負擔與操作成本。

環保局指出，此次修正是綜合考量實際處理成本、各縣市收費情形及未來量能需求整體檢討，促進收費制度合理化，呼籲各界加強源頭減量、垃圾分類及廢棄物資源化再利用，除能減少焚化處理負荷，也能減少清除處理費用，節約支出同時也愛護環境。

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