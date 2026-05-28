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「2026台中設計周」今起舉辦5天 經發局副局長：發揮「前店後廠」策略

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
中華民國室內設計裝修商業公會聯合會理事長劉易鑫（右）參觀達洛維門窗公司攤位，總經理陳重文親自解說「大寬度六米摺疊門」的頂級推拉手感。記者黃寅／攝影
中華民國室內設計裝修商業公會聯合會理事長劉易鑫（右）參觀達洛維門窗公司攤位，總經理陳重文親自解說「大寬度六米摺疊門」的頂級推拉手感。記者黃寅／攝影

「2026台中設計周」今起以「明日宜居：從建築到日常」為主題在台中國際會展中心開幕，展出建築、住宅、材料科技、永續設計與城市發展等內容，同時結合專業論壇、衛星展區導覽與產業交流，被視是一場兼具專業觀點與生活體驗的城市型設計大會，展期至31日。

這是設計周活動首次在台中國際會展中心舉辦，經濟發展局副局長林敏棋、建設局副局長陳永欣、中華民國室內設計裝修商業公會聯合會理事長劉易鑫，以及全台多個公協會、建築設計與室內裝修產業代表都出席。

籌備委員會主任委員徐榮殿說，台中國際會展中心等待已久，也終於落成啟用。雖然是一場建材展，但結合了很多平台，包括建築、室內設計、材料科技到文化藝術，且與一旁的綠美圖和多家建設公司結合，希望全國的民眾和專業人士都能來參與。

他說，台中等待這個會展中心已久，也是大家驕傲的時刻，但這只是一個開始，下一步還要做的更好，希望有志一同的專業平台廠商都能參與。以往在烏日展出3年是一個辛苦的過程，也是一個學習的過程，能在台中國際會展中心舉辦，要感謝博思達公司總經理翁瑀等很多人，也非常高興。

他說，希望透過主展場展示、論壇交流與衛星展區導覽的串聯，讓專業人士與一般民眾都能從不同角度看見未來城市與生活空間的可能性，也期盼藉由跨域合作，推動臺中設計產業與建築產業持續向前。

林敏棋說，活動主題「明日宜居：從建築到日常」呼應了台中市城市發展的趨勢，台中市民缺的不是有沒有建設，而需要的是房子好不好住、空間舒不舒服，和材料安不安全，以及生活有沒有品質，這就是「設計」的價值。活動主辦單位非常用心，也發揮了台中國際會展中心「前店後廠」的策略，會展只是前台，走出去就可以看到很多的建案、樣品屋和公共建築，以及很多的設計現場。

展覽規畫「建築與城市更新」、「住宅與室內」、「材料與科技」、「循環設計與淨零專區」及「新銳設計師／學校展區」等5大區，從建築尺度延伸至日常生活。劉易鑫等與會人士肯定主辦單位用心，會後還逐一參觀了像是達洛維門窗等公司的攤位， 現場了解可實體操作的「大寬度六米摺疊門」等。其他各攤位前也都擠滿參觀民眾。

「2026台中設計周」籌備委員會主任委員徐榮殿說，能在台中國際會展中心舉辦，要感謝博思達公司總經理翁瑀等很多人，也非常高興。記者黃寅／攝影
「2026台中設計周」籌備委員會主任委員徐榮殿說，能在台中國際會展中心舉辦，要感謝博思達公司總經理翁瑀等很多人，也非常高興。記者黃寅／攝影

「2026台中設計周」今起以「明日宜居：從建築到日常」為主題在台中國際會展中心開幕，各攤位前擠滿參觀民眾。記者黃寅／攝影
「2026台中設計周」今起以「明日宜居：從建築到日常」為主題在台中國際會展中心開幕，各攤位前擠滿參觀民眾。記者黃寅／攝影

「2026台中設計周」今起以「明日宜居：從建築到日常」為主題在台中國際會展中心開幕。記者黃寅／攝影
「2026台中設計周」今起以「明日宜居：從建築到日常」為主題在台中國際會展中心開幕。記者黃寅／攝影

「2026台中設計周」今起以「明日宜居：從建築到日常」為主題在台中國際會展中心開幕，各攤位前擠滿參觀民眾。記者黃寅／攝影
「2026台中設計周」今起以「明日宜居：從建築到日常」為主題在台中國際會展中心開幕，各攤位前擠滿參觀民眾。記者黃寅／攝影

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