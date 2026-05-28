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南投台16線「下雨就斷」成噩夢！人和段封路47天大修邊坡

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
台16線沿線不穩定、地形陡峭，颱風豪雨期間經常造成土石流、坍方等災情。圖／本報資料照片
台16線沿線不穩定、地形陡峭，颱風豪雨期間經常造成土石流、坍方等災情。圖／本報資料照片

南投縣台16線水里鄉人和路段地質破碎且坡度陡峭，近年每逢颱風或七、八月汛期豪雨侵襲，經常發生走山、土石崩塌及路基掏空情形，公路局將從6月1日至7月17日徹底施工改善，在台16線21K+050至21K+150路段實施交通管制，施工期間將採每小時放行10分鐘措施，提醒用路人提前改道。

公路局指出，人和路段位處山區邊坡地形，每次發生災情不僅造成交通中斷，也嚴重威脅居民與用路人安全，因此辦理擋土牆及下邊坡噴凝土等復建工程，希望提升道路抗災能力。

公路局表示，施工期間將使用壓送車、水泥車、挖土機及吊車等大型機具，部分作業需外伸撐全展開，將完全占用車道，因此每周一至周六上午9時至下午5時進行交通管制，中午12時至1時暫停管制。

依規畫，上午9時至10時為全面封閉，10時後每小時整點放行10分鐘，其餘50分鐘封路。周日原則不施工，但若遇灌漿或吊料等高風險作業，仍可能實施工區近端管制，每次以50分鐘為限。國定連續假期則不施工管制。

公路局指出，施工材料及機具將暫置路側，因此施工區兩端也將視現場狀況採機動交通管制，維持單線雙向輪流放行；若遇臨時路況、施工需求或天候因素影響行車安全，也可能加強管制措施。

為降低交通衝擊，公路局建議車輛改行人和波石聯絡道，由台16線20K+600轉接人倫橋，再經人和波石聯絡道及寶石橋，回到台16線25K+900，避開施工路段。

公路局提醒，台16線為往返信義、水里的重要聯外道路，施工期間通行時間恐難掌握，用路人應提前規畫行程，並留意氣象及即時路況資訊，可透過智慧化省道即時資訊服務網及「幸福公路APP」掌握最新資訊。

台16線人和路段將從6月1日起徹底改善邊坡崩塌、坍方等問題，施工期間提醒用路人改走替代道路。圖／公路局提供
台16線人和路段將從6月1日起徹底改善邊坡崩塌、坍方等問題，施工期間提醒用路人改走替代道路。圖／公路局提供

交通管制 南投縣

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