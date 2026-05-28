江啟臣赴美 推銷台中廠商與AI機器人進軍美國市場

立法院副院長江啟臣獲美國喬治亞理工學院邀請，赴美國亞特蘭大了解該校所具備的發展資源與計畫，以深化台美AI機器人合作。江啟臣也於美東時間5月27日接連拜會喬治亞州商貿經濟發展署長韋宏森（Pat Wilson）、桃樹角市長 Mike Mason 推銷台中廠商，為台中精密工業、AI機器人與無人機產業在美開拓全新市場。

江啟臣表示，台灣先進產業不只有半導體，台中在機械、汽車、電子、光學、航太等領域的工業製造能力，絕對可以滿足美國市場的需求。

韋宏森（Pat Wilson）曾在2025年由美國在台協會（AIT）安排下造訪台中，與智慧製造產業廠商深入交流，當時對台中留下深刻印象，希望更進一步就台美雙方在科技、人才與產業發展上的合作，共創雙贏局面。

江啟臣指出，過去台中廠商只能在台北展出商品，不少人誤以為商品是在台北製造，現在新啟用的台中國際會展中心可以將過去的自行車、精密機械、工具機、零組件等展覽帶回台中，發展出專屬於台中的「前店後廠」會展經濟新模式，國外廠商看完展覽，立即可以訪廠下單完成交易。

會中江啟臣提及正在推動的TRMC發展願景，即結合美國的AI技術與台中精密先進的工業能力，讓台中成為台灣機器人製造城市，成為下一個如同 TSMC 的護國神山。韋宏森則認為，喬治亞州與台中在 AI 製造應用上會是十分良好的合作夥伴。

江啟臣表示，台美合作不應該局限在半導體或是AI領域，無人機與航太也是重點發展項目，台中也具備十分優異的廠商可以擴大合作面向。未來不管是無人機與機器人的發展，目前因美國高度重視供應鏈安全，可以藉由與喬治亞的合作進行測試與認證，共同為台中廠商創造新的市場機會。

江啟臣也前往拜會桃樹角市長Mike Mason與城市下轄新創機構「好奇實驗室（Curiosity Lab）」，該單位也展示並分享當地經驗，與喬治亞州交通部合作，透過AI、即時數據分析與攝影機改善紅綠燈控制機制。