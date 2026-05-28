中彰投分署辦職業探索 助身障者認識自身興趣

為協助身心障礙者提早探索職涯方向，勞動部勞動力發展署中彰投分署今天表示，連續2天辦理「身心障礙者職業探索活動」，透過實際手作帶領學員認識職場樣貌與自身興趣。

中彰投分署透過新聞稿說明，今年規劃2梯次「身心障礙者職業探索活動」，透過實際動手做，帶領學員認識職場樣貌與自身興趣。首梯次於27日至28日登場，邀請來自唐氏症基金會、草屯商工、彰化高商及竹山高中等單位的學員參與食品烘焙體驗課程。

這項活動在中彰投分署烘焙工場舉行，學員們在訓練師帶領下，從材料攪拌、麵糊調製、塑形到烘烤，每個步驟都親手完成，成功做出玫瑰曲奇餅與豆腐蛋糕。

中彰投分署表示，職業探索不只是體驗課程，更希望協助身障朋友認識自己的能力與興趣，因此活動特別安排專業職業輔導評量人員全程觀察，針對學員的專注力、操作能力、體耐力與興趣傾向等進行紀錄，並為學員製作專屬職業探索評估報告，作為後續職涯規劃的重要參考，也讓家長、學校及職業重建單位能更精準陪伴學員找到適合方向。

中彰投分署公布，第2梯次活動預計於8月7日至8日辦理，將推出「精密鑄造成型製作（光固化成型）─手工肥皂體驗」，帶領學員從生活化應用中認識設計、製造、澆鑄到成型等概念，完成個人獨一無二的手工肥皂作品。

此外，為進一步提升身心障礙者就業力，中彰投分署也持續推動融合式職業訓練，包含食品烘焙班、機件3D設計製圖班、電腦網路工程實務班及大數據可視化與網頁應用班等多元課程，訓練費用全額由政府補助，外地學員可申請免費住宿，符合資格者還可申請職訓生活津貼。