反名間焚化爐 雲、彰跨縣聲援

南投名間焚化爐興建案爭議持續，地方反對聲浪再度集結，除名間、集集、竹山居民外，更擴及彰化二水、雲林林內跨縣市聲援，民眾手持「尖叫雞」高聲抗議，齊喊「毋通害厝邊」，要求縣府停止在名間設焚化爐，另找替代方案。

焚化爐「二階環評範疇」昨第六次會議，反對民眾質疑，焚化爐聯外道路屬水防道路，合法性仍存重大爭議，相關申請已遭經濟部水利署第四河川分署暫緩，縣府仍強行推進環評程序，形同違反行政程序正當性。自救會會長釋致中批評，政府作法形同「先射箭再畫靶」，無視外界疑慮。

南投縣環保局長李易書表示，已向水利署確認該道路屬既有水防道路，將待環評界疇確定後，再討論聯外道路拓寬事宜，縣府後續也會依法取得同意再推動工程。

地方民代與居民則強調，區域空汙負荷已達臨界。集集前鎮長陳紀衡、竹山鎮民指出，受盆地地形影響，汙染物不易擴散，竹山每年臭氧超標日數高達一百七十七天，若再增設焚化爐，勢必加劇周邊鄉鎮環境壓力。

跨縣市聲援者憂心，焚化爐影響不限於名間，恐波及彰化與雲林農業區。雲林縣議員張維崢、彰化二水鄉代會主席羅森澤指出，一旦空汙、水質或土壤遭重金屬汙染，農產品形象恐受衝擊，農民生計將首當其衝。

此外，環團與自救會也要求，今天續開會議應實質討論提出的四十一項替代方案。名間鄉長陳翰立強調，地方立場一致反對焚化爐設置，呼籲審查學者秉持專業，不應讓環評淪為背書工具。