大坑步道 民眾推圍籬闖施工區

台中知名登山景點大坑風景區熱門的「九之一號步道」目前正進行木棧道整修，市府公告自五月四日至六月十三日全面封閉，未料近期卻頻傳民眾闖入，甚至合力推開圍籬進入施工區，相關畫面曝光引發爭議。台中市觀光旅遊局強調，擅入者將依自治條例裁罰，最高可處六千元罰鍰。

大坑風景區為中部重要戶外休憩據點，依統計近年平均年遊客量約達兩百三十萬人次，等於每日約有六千多人到訪，九號及其支線九之一號步道更屬熱門路線之一。

有民眾在社群平台貼出影片，顯示多名遊客將施工柵欄移開後直接進入步道，對封閉公告視若無睹。原ＰＯ質疑，明明已公告整修封閉，仍有人硬闖，若發生意外究竟誰負責？影片曝光後迅速引發熱議，不少網友痛批缺乏公德心。

也有民眾表示，曾在現場勸阻闖入者注意安全，卻反遭回嗆「關你屁事」，態度引發反彈，甚至有網友建議市府應標示「無視告示牌者，不提供救援」，凸顯輿論不滿。

觀旅局表示，九之一號步道因木棧道設施整修而封閉，風景區管理所已於現場設置多處警示標誌，並透過官網與社群平台持續宣導。若發現民眾破壞或跨越圍籬進入，將立即修復並勸導離開，以維護施工及遊客安全。

觀旅局強調，九之一號步道屬公園用地範圍，民眾擅自進入公告禁止區域，將依台中市公園及行道樹管理自治條例規定，處一千二百元以上、六千元以下罰鍰，呼籲民眾遵守規定。

此外，大坑風景區除十條主要登山步道外，尚包含三之一、五之一及九之一等支線步道，納入中台科技大學周邊步道整體管理。目前多處步道同步進行整修工程，其中三號步道預計封閉至七月三十日、五號步道至六月三十日、十號步道至七月三十日，中台科大步道則封閉至五月三十一日，另有部分路段採局部封閉施工，現場均設有公告提醒。