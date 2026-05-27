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南投埔里守城橋復建完工 結構安全升級

中央社／ 南投縣27日電

2023年颱風卡努造成埔里鎮守城橋下陷損壞，影響居民交通，南投縣政府完成復建工程，今天辦理通車典禮，除配置雙向雙車道及人行道，也提升橋墩抵抗洪水沖刷能力與結構安全。

位於「投78線」的守城橋跨越眉溪，是連接蜈蚣里、大湳里、牛眠里重要橋梁，2023年因颱風卡努及眉溪暴漲沖刷影響，造成P3橋墩基礎掏空及橋面下陷，影響橋梁通行安全而封閉，後續縣府興建河床便橋方便民眾通行，同步爭取災修工程經費重建守城橋。

歷經2年多重建，今年4月竣工，縣府今天辦理通車剪綵典禮，南投縣副縣長王瑞德出席說，守城橋於集集大地震後改建，2003年重新通車，2023年因颱風受損封閉，為恢復地方交通並提升橋梁防災能力，縣府爭取行政院公共工程委員會復建經費新台幣1億9450萬元。

王瑞德表示，鋼結構橋體融入弧形設計及泰雅族紅色圖騰文化，橋梁總長約167公尺、橋面寬約11公尺，配置雙向雙車道及單側人行道，橋墩由原3座調整為2座，以降低洪水期間橋墩受水流衝擊風險，並採深基礎設計，提升橋梁抗沖刷能力與整體結構安全。

南投 南投縣 橋梁

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