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影／台中大坑9-1步道封閉整修 民眾私自硬闖還嗆山友「關你屁事」

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
台中大坑步道9-1號步道市府已公告全面封閉，不料近來驚傳「硬闖施工區」亂象。圖／翻攝自民眾threads貼文
台中大坑步道9-1號步道市府已公告全面封閉，不料近來驚傳「硬闖施工區」亂象。圖／翻攝自民眾threads貼文

台中知名大坑步道9-1號步道目前正進行木棧道整修工程，市府已公告全面封閉，不料近來驚傳「硬闖施工區」亂象，不少民眾貪圖方便，竟然私自將封閉柵欄推開、強行闖入；有熱心山友上前勸阻時，竟被囂張反嗆「關你屁事！」影片被PO上網後引爆全民公憤，台中市觀光旅遊局今日強調，擅闖者將依自治條例，最高可開罰新台幣6000元罰鍰。

台中市風景區管理所日前公告，大坑9-1號步道因辦理木棧道整修工程，自5月4日起至6月13日止實施全面封閉；不料，盡管現場已圍起封鎖圍籬，仍有多位民眾視若無睹，聯手擅自將施工柵欄拿開後大搖大擺走入；讓民眾在社群平台Threads上PO出直擊影片，畫面中清晰可見。

讓原PO忍不住痛批，「我不太懂這些人的意思？！明明就公告維修封閉，偏偏就是有人……萬一出了什麼問題誰要負責？！」影片曝光後隨即在網路上掀起熱議，大批網友紛紛留言怒轟「沒素質的人長大了，變成沒素質的老人了」、「這段影片不要刪，我不想花我納稅錢國賠給這種人」。

甚至有山友憤怒表示，之前曾在現場目擊遊客擅闖，好心提醒施工危險，對方竟還惱羞成怒回嗆「關你屁事」，狂妄態度令人直搖頭。更有網友戲稱，現場應該多加一行標語，「無視告示牌者，不提供救援與健保給付」。

對此，台中市觀光旅遊局回應表示，風管所已在現場設置多處警示公告，並於官網、社群媒體同步發布封閉訊息；施工期間，現場工程人員若發現民眾擅自破壞、跨越封鎖圍籬進入施工區域，均會第一時間立即修復圍籬並予以勸導離開，全力維護施工與遊客安全。

觀旅局並警告，由於大坑9-1號步道位於公園用地範圍內，民眾若執意擅入公告禁止進入的場地，絕非僅有勸導了事。市府將依據「台中市公園及行道樹管理自治條例」規定開罰，可處新台幣1200元以上、6000元以下罰鍰，呼籲登山民眾發揮公德心，切勿因一時僥倖與荷包過不去。

台中大坑步道9-1號步道市府已公告全面封閉，不料近來驚傳「硬闖施工區」亂象。圖／翻攝自民眾threads貼文
台中大坑步道9-1號步道市府已公告全面封閉，不料近來驚傳「硬闖施工區」亂象。圖／翻攝自民眾threads貼文

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