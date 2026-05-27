忍受19年噪音！霧峰居民抗議「華利鋼鐵」 業者宣布：8月撤廠

台中市霧峰區「華利鋼鐵」工廠涉未辦理工廠登記從事鋼筋加工，遭當地王姓居民等抗議19年，昨再赴市府抗議，台中市經發局裁罰12次、共177萬元。羅姓董事長今宣布，6月1日將停止鋼筋加工產線，廠區預計在8月搬至台南鹽水及台中外埔。

時代力量台中黨部、監督施政聯盟、小民參政歐巴桑聯盟，及無黨市議員吳佩芸等人，昨陪同王姓居赴市府抗議，質疑當地農地違章工廠華利鋼鐵遭停工逾三年半，至今仍違法打鐵營運，噪音擾人，害兩歲半的孫子睡午覺被嚇醒，眾人要求市府在兩周內拆除並移送法辦，否則將控市府涉瀆職。市府表示，已連罰12次，擬斷水斷電。

羅姓董事長說，華利鋼鐵設立於2007年，當年未向中市府申請工廠登記，多年來屢遭經發局工業科開罰，並未圖利公部門，為了不讓公家蒙受不名冤屈，6月1日就停止鋼筋加工產線，廠內20多名員工安排優退，或轉移至台南鹽水及台中外埔廠。

羅姓董事長說明，華利鋼鐵母公司永釩設在台北市，集團在北部、中部及台南有多家工廠，企業也要生存，政府機關有持續開罰、並未圖利廠商。

時代力量議員參選人鄒明諺質疑，昨天因記者會而暫停營運的華利鋼鐵貼出經營至八月的公告，但貼出搬遷公告的是「永釩公司」，而非「華利鋼鐵廠」，陳情人認為這只是緩兵之計，強調唯有台中市政府落實公權力，強力斷水電、迫使確實停工、強制拆除違章工廠建築、讓農地恢復原狀，並將負責人移送法辦，此案才能落幕，才能找回環境正義與市民居住權。